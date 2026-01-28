Chương trình có sự tham gia của hơn 600 nhân viên, nhà phân phối và khách hàng của Amway Việt Nam. Cũng trong dịp này, Ban lãnh đạo Amway Việt Nam vinh dự nhận bằng khen từ BCH TW Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ghi nhận những đóng góp tích cực trong công tác vận động, tổ chức và lan tỏa chương trình hiến máu Chủ Nhật Đỏ qua nhiều năm.

Đại diện Amway chia sẻ, Chủ Nhật Đỏ không chỉ đơn thuần là một hoạt động thiện nguyện, mà đã trở thành một hoạt động thường niên mang ý nghĩa đặc biệt, được gìn giữ và duy trì như một nét văn hóa sẻ chia xuyên suốt nhiều năm. Qua từng năm tổ chức, chương trình thu hút sự tham gia đều đặn của đội ngũ nhân viên, nhà phân phối và khách hàng trên khắp cả nước, cùng nhau trao đi những đơn vị máu quý giá với mong muốn góp phần mang lại sự sống và hy vọng cho người bệnh. Từ đó, tinh thần trách nhiệm xã hội, sự gắn kết và lối sống tích cực ngày càng được vun đắp trong cộng đồng Amway, nơi mỗi cá nhân đều có cơ hội chung tay tạo nên những giá trị nhân văn thiết thực cho xã hội.

Máu là nguồn “dược liệu” đặc biệt không thể sản xuất nhân tạo, chỉ có thể được bổ sung thông qua hoạt động hiến máu tình nguyện. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi năm Việt Nam cần khoảng 2 triệu đơn vị máu cho công tác cấp cứu và điều trị, song lượng máu tiếp nhận thường xuyên biến động, đặc biệt sau các kỳ nghỉ dài. Tại khu vực phía Bắc, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương hiện cung cấp máu cho hơn 180 cơ sở y tế trong bối cảnh nguồn dự trữ còn thiếu hụt, trong khi tại TP.HCM, lượng máu dự trữ hiện chỉ đạt khoảng 50% so với mức an toàn, khi nhu cầu điều trị và cấp cứu tại các bệnh viện tiếp tục gia tăng. Thực tế này cho thấy hiến máu tình nguyện không chỉ mang ý nghĩa nhân đạo, mà đã trở thành nhu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm hoạt động ổn định, an toàn và kịp thời của hệ thống y tế.

Đồng hành cùng chương trình Chủ Nhật Đỏ từ năm 2020, Amway Việt Nam xác định hiến máu nhân đạo là một trong những hoạt động trọng tâm trong chiến lược trách nhiệm xã hội dài hạn của doanh nghiệp. Hoạt động này gắn liền với triết lý phát triển bền vững, các giá trị cốt lõi và mục tiêu “Giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn” mà Amway theo đuổi, qua đó khuyến khích lối sống có trách nhiệm và chủ động chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng.

Trải qua 6 năm đồng hành, Amway Việt Nam đã bổ sung vào ngân hàng máu quốc gia gần 2.000 đơn vị máu và thu hút hơn 3.000 người tham gia. Chương trình khẳng định cam kết lâu dài của doanh nghiệp trong việc gắn kết hoạt động kinh doanh với trách nhiệm xã hội và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Bà Ôn Minh Hằng - Phó Tổng Giám đốc Amway Việt Nam và ông Nguyễn Phương Sơn - Giám đốc Đối ngoại Amway Việt Nam vinh dự nhận bằng khen từ TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Thượng tá, TS.BS Vũ Sơn Giang - đại diện Bệnh viện Quân y 175 cho biết: “Trong nhiều năm đồng hành cùng Amway Việt Nam qua các mùa Chủ Nhật Đỏ, mỗi lần trở lại Amway đều mang đến cho chúng tôi những cảm xúc rất riêng, với tinh thần thiện nguyện ngày càng lan tỏa mạnh mẽ”.

Bà Ôn Minh Hằng - Phó Tổng giám đốc Amway Việt Nam chia sẻ: “Amway Việt Nam đồng hành cùng Chủ Nhật Đỏ với cam kết phát triển doanh nghiệp song hành cùng trách nhiệm đối với cộng đồng. Thông qua hoạt động hiến máu, chúng tôi mong muốn lan tỏa chiến lược Sống khỏe mạnh - Sống hạnh phúc, khuyến khích mỗi cá nhân chủ động chăm sóc sức khỏe để theo đuổi lối sống năng động, lành mạnh và đóng góp những giá trị tích cực cho cộng đồng.”

Trong năm 2026, Amway dự kiến sẽ tiếp tục triển khai chương trình tại Hà Nội vào tháng 03/2026, phối hợp cùng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, thu hút khoảng 300 - 400 người tham gia.

Với tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội bền bỉ, Amway sẽ tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan, tổ chức y tế và xã hội để triển khai những hoạt động thiết thực gắn với sức khỏe, dinh dưỡng và nâng cao chất lượng sống, chung tay vì một cộng đồng khỏe mạnh, nhân ái và phát triển bền vững.

