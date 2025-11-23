Phát biểu tại ngày hội, Hòa thượng, Tiến sĩ Thích Thanh Quyết - Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội - nhắc lại tinh thần bố thí trong Phật giáo: "Bố thí là hạnh đầu tiên trong Lục độ Ba-la-mật. Bố thí không chỉ là cho đi tài vật, mà cao hơn là hiến tặng sự sống. Vì vậy, hiến máu không chỉ là nghĩa cử y học mà là pháp hành Bồ Tát đạo".

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trao tặng "Linh vật hiến máu tình nguyện" cho các tăng ni.

Hòa thượng dẫn nhiều hình tượng trong kinh điển và sử sách để khắc họa chiều sâu của hành động hiến máu: từ truyện công chúa Diệu Thiện trong truyền thuyết Nam Hải Quan Âm, sẵn sàng hiến mắt, hiến tay để cứu người thân, đến hình ảnh Hòa thượng Thích Quảng Đức đã dùng chính thân thể để thức tỉnh lương tri nhân loại.

Theo Hòa thượng Thích Thanh Quyết, hiến máu là một hành động có thể lan tỏa và nhân lên giá trị cứu độ.

Đây là lần thứ 2 Học viện Phật giáo Việt Nam tổ chức hoạt động hiến máu theo tinh thần "hành Bồ Tát đạo", thể hiện quyết tâm đưa giáo lý từ bi, cứu khổ vào những việc làm cụ thể, thiết thực. Trong bối cảnh khan hiếm nguồn máu ở nhiều địa phương, nhất là mùa mưa bão ảnh hưởng đến miền Trung, phong trào hiến máu từ các tôn giáo, tổ chức xã hội càng trở nên cần thiết.

Phát biểu tại ngày hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn của phong trào: "Từ năm 1994 đến nay, nước ta đã tiếp nhận được trên 24 triệu đơn vị máu, trong đó những năm gần đây lượng máu tiếp nhận, tỷ lệ hiến máu nhắc lại và tỷ lệ hiến máu tình nguyện ngày càng gia tăng.

Riêng năm 2024, cả nước ta đã tiếp nhận được trên 1,7 triệu đơn vị máu, tương đương với 1,7% dân số, tỷ lệ hiến máu tình nguyện đạt 98%, hiến máu nhắc lại đạt trên 63%; tỷ lệ đơn vị máu có thể tích 350ml trở lên đạt khoảng 68%. Những kết quả này có được nhờ sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực của các cơ quan y tế và đặc biệt là sự chung tay của nhân dân".

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan.

Bà Đào Hồng Lan cũng khẳng định, phong trào hiến máu tình nguyện không chỉ cứu sống bệnh nhân trong những giờ khắc cấp cứu, mà còn là biểu hiện truyền thống tương thân tương ái của người Việt.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho rằng, Ngày hội "Hiến máu cứu người - hành Bồ Tát đạo" hôm nay mang một ý nghĩa đặc biệt sâu sắc. "Mỗi đơn vị máu được hiến tặng hôm nay là sự hiện thực hóa của lòng yêu thương, sự sẻ chia và hạnh nguyện Bồ Tát trong đời sống hiện đại. Đó không chỉ là món quà sự sống gửi tới người bệnh mà còn là hạt giống thiện lành được gieo vào cộng đồng, giúp lan tỏa tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và sự tử tế trong xã hội", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Ngày hội hiến máu thu hút hàng nghìn tăng ni sinh, Phật tử tham gia.

Tăng sinh Thích Bản Luận đại diện cho các tăng sinh đang học tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội bày tỏ niềm hoan hỷ khi được tham gia vào ngày hội hiến máu: "Khi giọt máu được trao đi bằng tình thương, nỗi sợ hãi trước bệnh tật phần nào được xoa dịu. Đó chính là hạnh nguyện của Bồ Tát".

Tăng sinh Thích Bản Luận nhấn mạnh hành động hiến máu là một phần trong quá trình tu tập, góp phần trau dồi tâm từ và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Sự kiện cũng là dịp để học viện phát động hỗ trợ đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ.

Ngày hội "Hiến máu cứu người - hành Bồ Tát đạo" thu hút hàng nghìn tăng ni, Phật tử và người dân tham gia. Sự kiện cũng là dịp để học viện phát động hỗ trợ đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ.