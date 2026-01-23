Sáng 23/1, chương trình “Tất niên hồng” - ngày hội hiến máu tình nguyện được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Bạch Mai phối hợp với các đơn vị thực hiện. Sự kiện không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu dự trữ trong thời điểm giáp Tết mà còn phát động Cuộc thi thiết kế ý tưởng và kế hoạch truyền thông cho Trạm hiến máu Bạch Mai, nhằm lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tinh thần sẻ chia vì cộng đồng.

Giữa cái rét cắt da cắt thịt của những ngày cuối năm, khu vực tiếp nhận hiến máu vẫn rộn ràng bước chân của sinh viên, cán bộ y tế. Kết thúc tiết học buổi sáng lúc 9h45, Mai Thanh Lâm, sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, vội vàng cùng bạn bè sang Bệnh viện Bạch Mai để đăng ký hiến máu. Đây là lần đầu tiên Lâm tham gia hiến máu nên không giấu được sự hồi hộp xen lẫn háo hức.

Lâm chia sẻ, từ khi còn học cấp 3, cậu đã nhiều lần nghe nói về hiến máu tình nguyện nhưng chưa đủ tuổi tham gia. Có lần đăng ký nhưng lỡ hẹn, nên lần này dù thời tiết khắc nghiệt, Lâm vẫn quyết tâm không bỏ qua. Sau khi hoàn tất thủ tục, cậu được các điều dưỡng hỗ trợ lấy một đơn vị máu.

Lâm vui vẻ khi lần đầu tiên hiến máu. Ảnh: Phương Thúy.

Khi cảm nhận rõ dòng máu từ tĩnh mạch chảy vào túi đựng, Lâm xúc động nghĩ đến hành trình sắp tới của những giọt máu ấy là mang theo hy vọng sống cho người bệnh.

Chia sẻ tại chương trình, Phó giáo sư Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, nhấn mạnh, máu là “dòng chảy của sự sống” mà không một loại máy móc nào có thể sản xuất thay thế. Mỗi đơn vị máu được hiến tặng kịp thời có thể trở thành cơ hội sống cho người bệnh trong cấp cứu, phẫu thuật, hồi sức, sản khoa hay điều trị ung thư. Là bệnh viện tuyến cuối tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân nặng từ nhiều địa phương, Bệnh viện Bạch Mai thấu hiểu sâu sắc rằng chỉ cần thiếu nguồn máu dự trữ, nhiều can thiệp điều trị buộc phải trì hoãn, trong khi thời gian đôi khi là ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

Theo Phó giáo sư Cơ, hiến máu không chỉ là một nghĩa cử nhân đạo mà còn là biểu hiện sinh động của lòng yêu nước từ những việc làm cụ thể, bằng cách góp phần giữ gìn sinh mệnh và sức khỏe của cộng đồng.

Trong giai đoạn giáp Tết, nhu cầu cấp cứu do tai nạn, phẫu thuật thường tăng cao, trong khi nguồn hiến máu lại có xu hướng giảm. Chính vì vậy, “Tất niên hồng 2026” mang ý nghĩa đặc biệt, bổ sung kịp thời nguồn máu dự trữ, để bệnh viện chủ động trước các tình huống khẩn cấp và người bệnh không phải chờ đợi vì thiếu máu.

Các bác sĩ Trung tâm Huyết học và Truyền máu, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, hiến máu đúng cách không gây hại cho sức khỏe. Tủy xương có khả năng tái tạo tế bào máu rất nhanh, có thể tăng gấp 4-10 lần sau hiến máu. Một người trưởng thành khỏe mạnh có thể hiến tối đa 7-9ml máu/kg cân nặng mỗi lần mà vẫn an toàn.

Nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước đã chứng minh các chỉ số sức khỏe sau hiến máu đều nằm trong giới hạn bình thường. Thực tế, mỗi ngày có hàng trăm nghìn người trên thế giới tham gia hiến máu, trong đó không ít người đã hiến hàng chục, thậm chí hàng trăm lần mà sức khỏe vẫn ổn định.

