Chuối giàu kali, khoáng chất cần thiết cho hoạt động của hệ thần kinh, cơ bắp và tim mạch. Với người có chức năng thận bình thường, ăn chuối mỗi ngày thường không gây hại.

Tuy nhiên, ở người mắc bệnh thận mạn tính, đặc biệt giai đoạn tiến triển, lượng kali dư thừa có thể tích tụ trong máu, gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Thận khỏe mạnh có thể xử lý lượng kali từ chuối

Một quả chuối cỡ trung bình chứa khoảng 422mg kali. Sau khi bạn ăn, khoảng 90% lượng khoáng chất này được hấp thu vào máu. Cơ thể cần kali để truyền tín hiệu thần kinh, giúp cơ bắp co và giãn.

Ở người khỏe mạnh, thận điều chỉnh lượng kali được giữ lại trong máu và lượng đào thải qua nước tiểu, nhờ đó duy trì nồng độ khoáng chất trong giới hạn bình thường.

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), hấp thu nhiều kali từ thực phẩm nhìn chung không gây nguy cơ ở người có chức năng thận bình thường vì thận có thể loại bỏ lượng dư thừa.

Chuối chứa nhiều kali tốt cho hệ thần kinh, cơ bắp, tim mạch. Ảnh: Ban Mai

Kali còn hỗ trợ kiểm soát huyết áp bằng cách giúp mạch máu thư giãn và cơ thể đào thải natri dư thừa. Huyết áp ổn định giúp giảm áp lực lên các mạch máu nhỏ trong thận. Ngược lại, huyết áp cao kéo dài có thể làm tổn thương những mạch máu này, ảnh hưởng đến khả năng đào thải kali.

Người mắc bệnh thận mạn tính cần chú ý

Bệnh thận mạn tính làm suy giảm khả năng loại trừ chất thải, dịch dư thừa và duy trì cân bằng khoáng chất như kali, natri trong máu. Bệnh được chia thành 5 giai đoạn, từ 1 đến 5.

Ở giai đoạn đầu, thận thường có thể duy trì nồng độ kali trong máu ở mức bình thường. Vì vậy, không phải tất cả người mắc bệnh thận mạn tính đều cần hạn chế kali. Ngay cả ở giai đoạn 3, việc điều chỉnh chế độ ăn chỉ cần thiết khi kết quả xét nghiệm cho thấy có nguy cơ.

Tuy nhiên, ở giai đoạn 4 và 5, thận có thể không đào thải đủ lượng kali ra khỏi máu. Ăn chuối hằng ngày có thể làm tăng lượng kali tích tụ trong cơ thể.

Theo Quỹ Thận Quốc gia Mỹ, tăng kali máu có nguy cơ làm gián đoạn tín hiệu điện kiểm soát nhịp tim và hoạt động cơ bắp. Trường hợp nhẹ có thể không có triệu chứng, chỉ phát hiện qua xét nghiệm. Trường hợp nặng có thể gây yếu cơ, tim đập nhanh hoặc không đều, khó thở và đau ngực.

Người mắc bệnh thận mạn tính bị tăng kali máu, đặc biệt là bệnh nhân chạy thận nhân tạo, có thể được khuyến nghị kiểm soát thực phẩm giàu kali như chuối, khoai tây, cà chua, trái cây sấy khô.

Tuy nhiên, theo Verywell Health, bệnh nhân không nên tự hạn chế kali chỉ dựa vào giai đoạn bệnh. Việc điều chỉnh chế độ ăn cần căn cứ vào kết quả xét nghiệm máu, nước tiểu và tình trạng sức khỏe.

Ngoài ra, một số thuốc điều trị tăng huyết áp và bệnh thận cũng có thể làm tăng kali máu.