Ảnh: PTI

Theo đài RT, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, tên lửa Agni-5 được phóng thành công tại bãi thử tích hợp ở bang Odisha, miền trung nước này vào ngày 20/8.

Agni-5 là một trong số nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung do Ấn Độ tự sản xuất, nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước Pakistan cũng như Trung Quốc.

Tên lửa đạn đạo tầm trung này có thể được triển khai từ các bệ phóng di động và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân với độ chính xác cao nhờ hệ thống dẫn đường tiên tiến. Agni-5 được trang bị động cơ tên lửa nhiên liệu rắn 3 tầng, giúp tăng khả năng cơ động và phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu. Tên lửa này có thể chạm tới nhiều khu vực ở châu Á, gồm cả phía bắc Trung Quốc và một phần châu Âu.

Ấn Độ đã đưa vào biên chế các tên lửa từ Agni-1 đến Agni-4, với tầm bắn từ 700km đến 3.500km. Gần đây, quốc gia Nam Á này đã thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm ngắn có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Prithvi-II và Agni-I cũng như tên lửa chiến thuật Pralay.

Vụ thử nghiệm tên lửa mới nhất của Ấn Độ diễn ra khi căng thẳng giữa nước này và quốc gia láng giềng Pakistan tăng cao sau một vụ tấn công ở Kashmir.