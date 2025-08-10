Theo đài truyền hình NDTV, hôm 9/8, Tư lệnh Không quân Ấn Độ A. P. Singh cho hay "chim lớn" bị bắn hạ là một máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không, việc mất máy bay này đã giáng một đòn mạnh vào sức mạnh không quân của Pakistan trong chiến dịch ngày 7/5. Ông nói thêm, máy bay Pakistan đã bị bắn hạ ở khoảng cách 300km.

"Đây thực sự là vụ tiêu diệt máy bay bằng hệ thống đất đối không lớn nhất từng được ghi nhận mà chúng tôi có thể nói đến", ông Singh nhấn mạnh.

Ấn Độ ca ngợi hệ thống S-400 của Nga đã giúp ngăn chặn các máy bay Pakistan triển khai tấn công. Ảnh: NDTV

Nhận định S-400 do Nga sản xuất là "bước ngoặt", ông Singh cho hay Pakistan đã không thể xuyên thủng hệ thống tên lửa đất đối không này.

"Hệ thống phòng không của chúng tôi đã làm việc rất tốt. Hệ thống S-400 mà chúng tôi mới mua gần đây đã tạo bước ngoặt. Tầm bắn của S-400 đã khiến các máy bay của Pakistan không thể sử dụng nhiều loại vũ khí như bom lượn tầm xa. Họ đã không thể sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào trong số đó, bởi họ không thể xuyên thủng hệ thống S-400", ông Singh cho biết.

Ngoài 6 máy bay bị bắn hạ trên không, Pakistan còn hứng chịu tổn thất trên mặt đất trong quá trình Ấn Độ không kích vào các căn cứ không quân của đối phương.

Theo đó, Không quân Ấn Độ đã tấn công các nhà chứa máy bay ở Jacobabad và Bholari tại Pakistan. Một số máy bay F-16 do Mỹ sản xuất đang được bảo dưỡng tại một trong các nhà chứa máy bay đã bị phá hủy. Tại Bholari, một máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không khác cũng đã bị tiêu diệt.

Tư lệnh Không quân Ấn Độ cho rằng, các lực lượng nước này đã gây ra nhiều thiệt hại đến mức Pakistan nhận ra họ sẽ phải chịu nhiều tổn thất lớn hơn nếu tiếp diễn xung đột. Đây là nguyên nhân thúc đẩy Pakistan tìm kiếm một lệnh ngừng bắn.

Ông cũng nhấn mạnh, việc các nhà lãnh đạo chính trị trao cho các lực lượng vũ trang toàn quyền tự do lên kế hoạch và thực hiện tấn công là lý do then chốt mang lại thành công cho Chiến dịch Sindoor.

Ấn Độ đã mở chiến dịch không kích Pakistan vào ngày 7/5, nhằm vào 9 cơ sở bị New Delhi cáo buộc của quân "khủng bố" ở vùng Kashmir. Islamabad sau đó đã triển khai máy bay chiến đấu đáp trả, và tuyên bố bắn rơi 5 tiêm kích của New Delhi. Giao tranh giữa hai bên vẫn tiếp diễn cho tới ngày 10/5, khi một lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian được thông qua.