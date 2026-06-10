Theo tờ Hindustan Times, Bộ trưởng Tài nguyên nước Ấn Độ C.R. Patil ngày 10/6 đã thông báo về việc New Delhi đang xúc tiến kế hoạch ngăn chặn nước sông chảy sang quốc gia láng giềng Pakistan.

"Kế hoạch này được triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng Narendra Modi. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng không một giọt nước nào có thể chảy sang Pakistan trong những năm tới", ông Patil cho biết.

Ấn Độ lên kế hoạch ngăn nước sông chảy sang Pakistan. Ảnh: Penisula Foudation

Cũng theo ông Patil, Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah là người được Thủ tướng Modi chỉ định để giám sát vấn đề này. Kể từ tháng 5/2025, New Delhi đã tuyên bố tạm đình chỉ Hiệp ước Nước sông Ấn (IWT) sau khi cáo buộc Islamabad đứng sau vụ tấn công ở Kashmir. Vụ việc này đã dẫn tới cuộc xung đột kéo dài 4 ngày giữa Ấn Độ và Pakistan, khiến 70 người thiệt mạng ở cả hai phía.

Ngược lại, Islamabad nói IWT vẫn còn hiệu lực bởi hiệp ước này không có cơ chế cho phép một bên đơn phương rút khỏi. Bên cạnh đó, chính phủ Pakistan cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm thay đổi dòng chảy của các dòng sông xuyên biên giới đều bị coi là "gây hấn".

IWT là thỏa thuận được ký kết vào năm 1960 do Ngân hàng Thế giới làm trung gian, qua đó nêu rõ cách thức hai quốc gia sử dụng nguồn nước của lưu vực sông Ấn.

Cụ thể Pakistan được sử dụng không hạn chế 3 sông phía tây gồm Indus, Chenab và Jhelum, trong khi Ấn Độ cũng có quyền tương tự với 3 sông Ravi, Beas, và Sutlej. Ngoài ra, IWT trao cho Ấn Độ quyền kiểm soát 20% lượng nước từ hệ thống sông Indus và trao quyền kiểm soát 80% lượng nước còn lại cho Pakistan.