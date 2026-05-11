Tờ Indian Times ngày 11/5 đưa tin, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi mới đây đã kêu gọi người dân tiết kiệm nhiên liệu, không mua vàng nếu không thực sự cần thiết, đồng thời hạn chế du lịch nước ngoài để giảm bớt tác động kinh tế từ cuộc xung đột Trung Đông.

"Người dân Ấn Độ cần sát cánh cùng chính phủ để giảm thiểu tác động từ chiến sự tại Trung Đông. Chúng ta cần chú trọng bảo vệ dự trữ ngoại hối và giảm bớt tiêu thụ xăng dầu tại thời điểm này. Hãy hoàn thành nghĩa vụ với đất nước trong chính cuộc sống hàng ngày", ông Modi kêu gọi.

Thủ tướng Modi nhấn mạnh, căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông chưa có dấu hiệu sớm kết thúc và sẽ tiếp tục gây khó khăn cho nền kinh tế toàn cầu bất chấp các biện pháp điều tiết thị trường trong nước.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: X/@narendramodi

Trong tuyên bố của mình, Thủ tướng Modi hối thúc người dân Ấn Độ thay đổi thói quen đi lại để đối phó với tình trạng giá nhiên liệu tăng vọt. Ông Modi kêu gọi người dân giảm tiêu thụ xăng và dầu diesel bằng cách sử dụng phương tiện công cộng, đồng thời khuyến khích sử dụng xe điện.

Để bảo vệ dự trữ ngoại hối, ông Modi đề nghị người dân Ấn Độ hoãn mua vàng trong ít nhất một năm để giảm bớt nhu cầu nhập khẩu vàng. Cần lưu ý rằng Ấn Độ từ trước tới này vẫn là một trong những nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, với nhu cầu khoảng 800 tấn mỗi năm.

Cũng theo Thủ tướng Ấn Độ, người dân nên tránh các khoản chi tiêu không cần thiết ở nước ngoài, bao gồm việc ưu tiên du lịch nội địa, đồng thời tổ chức các lễ cưới và kỷ niệm trong nước. Trong lĩnh vực nông nghiệp, ông Modi yêu cầu nông dân giảm 50% việc sử dụng phân bón hóa học và áp dụng hệ thống tưới tiêu chạy bằng năng lượng mặt trời thay vì máy bơm chạy bằng dầu diesel.

Theo giới quan sát, Ấn Độ là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng lớn nhất khi eo biển Hormuz bị phong tỏa, bởi nước này vốn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu dầu và khí đốt từ Trung Đông.