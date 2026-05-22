Tờ Straits Times ngày 22/5 đưa tin, Thủ tướng Ấn Độ Modi đầu tuần này đã tặng cho Thủ tướng Italia Meloni một gói kẹo chocolate "Melody" khi tới thăm Rome. Dù món quà không hề đắt tiền nhưng đoạn video ghi lại phản ứng của hai nhà lãnh đạo về gói kẹo đã thu hút sự chú ý lớn của dư luận.

Trong đoạn video được đăng tải lên kênh Instagram, bà Meloni nói: "Ông Modi đã mang cho tôi một món quà. Đó là một loại kẹo rất ngon". Hai nhà lãnh đạo sau đó cùng giơ gói kẹo lên trước máy quay và hô "Melody" rồi cười vô cùng vui vẻ.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tặng gói kẹo "Melody" cho Thủ tướng Italia Giorgia Meloni. Video: X/@GiorgiaMeloni

Đoạn video hiện đã thu hút hơn 175 triệu lượt xem, đồng thời được chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau. Phần lớn cư dân mạng đều tỏ ra thích thú trước khoảnh khắc thân thiện của hai nhà lãnh đạo. Ngoài ra, việc gói kẹo mang tên "Melody" cũng được coi là một lựa chọn tinh tế của nhà lãnh đạo Ấn Độ khi nó có cách phát âm gần giống với sự kết hợp giữa họ của bà Meloni và họ của ông Modi.

Tại Ấn Độ, đoạn video cũng trở nên nổi tiếng nhờ gợi lại ký ức tuổi thơ của nhiều người dân nước này về loại kẹo chocolate nổi tiếng. "Melody" là loại kẹo caramel được bọc chocolate do tập đoàn Parle Products sản xuất, vô cùng phổ biến tại các cửa hàng tạp hóa tại Ấn Độ nhờ giá cả phải chăng.

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên bà Meloni và ông Modi cùng chia sẻ những khoảnh khắc thú vị trên mạng xã hội. Vào năm 2023, Thủ tướng Italia đã đăng tải một bức hình selfie vui vẻ cùng người đồng cấp Ấn Độ bên lề hội nghị COP28 ở Dubai với dòng chú thích "#Melodi".