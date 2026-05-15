Theo WANA, Cựu tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Mohammad Ali Jafari ngày 15/5 thông báo rằng Iran hiện không tham gia vào các cuộc đàm phán với Mỹ và sẽ tiếp tục duy trì lập trường này nếu Washington không đáp ứng các điều kiện tiên quyết.

"Trên thực tế, các cuộc đàm phán giai đoạn đầu đã diễn ra thông qua bên thứ ba, đơn cử là Pakistan. Tiến trình này nhằm giải thích các điều kiện tiên quyết của Iran và chỉ khi đối phương đưa ra cam kết thì giai đoạn tiếp theo mới được tiến hành. Chừng nào giao tranh chưa chấm dứt trên toàn bộ mặt trận, các lệnh trừng phạt chưa được dỡ bỏ, các thiệt hại xung đột chưa được bồi thường và chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz chưa được công nhận, thì sẽ không có thêm bất kỳ cuộc đàm phán nào nữa", ông Jafari nhấn mạnh.

Iran chỉ nối lại đàm phán nếu Mỹ đáp ứng các điều kiện tiên quyết. Ảnh: WANA

Cũng theo Thiếu tướng Jafari, Mỹ cần thực hiện các biện pháp xây dựng lòng tin nếu muốn nối lại tiến trình đàm phán. Ngược lại, nếu Washington muốn tiếp tục tái diễn xung đột, thì Tehran sẵn sàng tiến hành những đòn đáp trả mạnh mẽ.

Trong ngày 15/5, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng khẳng định rằng Mỹ sẽ không thể đạt được các mục tiêu của mình ở Tây Á bằng sức mạnh quân sự, đồng thời kêu gọi Washington ưu tiên con đường ngoại giao thay vì đối đầu vũ trang.

"Căng thẳng hiện nay ở Trung Đông không thể được giải quyết bằng biện pháp quân sự. Những lần Mỹ thử phản ứng của Iran đã chứng minh rõ điều này", ông Araghchi nói.

Tàu hàng Ấn Độ chìm ở gần eo biển Hormuz

Hãng thông tấn Al Jazeera ngày 15/5 đưa tin, giới chức Ấn Độ mới đây đã xác nhận việc tàu chở hàng Haji Ali bị tấn công và chìm khi đang trên đường đi từ Somalia tới cảng Sharjah của UAE.

"Vụ tấn công là không thể chấp nhận được. Chúng tôi lên án mọi hành vi nhằm vào tàu thương mại và thủy thủ dân sự. May mắn là toàn bộ 14 thuyền viên trên tàu đã được lực lượng tuần duyên Oman cứu hộ an toàn", Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết.

Tuy vậy, New Delhi hiện chưa thể xác định chính xác lực lượng nào phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công tàu Haji Ali. Sự cố này xảy ra trong bối cảnh tình hình ở eo biển Hormuz vẫn đang diễn biến phức tạp.