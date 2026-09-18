Tối 18/9, lãnh đạo phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang, cho biết địa phương đang phối hợp các đơn vị chức năng làm rõ nguyên nhân, thống kê thiệt hại và hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng sau vụ cháy 4 căn nhà trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h10 cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng phát tại dãy nhà ở khu vực Cống Đồn, tổ 2, khóm Bà Bài, phường Vĩnh Tế.

Thời điểm phát hiện vụ cháy. Ảnh: NDCC

Hiện trường vụ cháy 4 nhà dân. Ảnh: KL

Phát hiện hỏa hoạn, người dân hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm các căn nhà liền nhau.

Nhận tin báo, Công an phường Vĩnh Tế phối hợp Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực Châu Đốc, Đồn Biên phòng Vĩnh Ngương và lực lượng Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn.

Đến khoảng 12h50, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường, dãy nhà có kết cấu gỗ, mái tôn, dạng nhà tiền chế bị cháy đen, đổ sập.

Cơ quan chức năng xác định, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến 4 căn nhà cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, những người sống tại các căn nhà trên, trong đó có bố mẹ cô dâu, đang đưa dâu sang nhà trai làm lễ thì nhận được tin nhà bị cháy.

Sau vụ cháy, Đảng ủy phường Vĩnh Tế đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành phối hợp hỗ trợ những gia đình bị ảnh hưởng, giúp họ sớm ổn định chỗ ở và khắc phục hậu quả.

Đến tối cùng ngày, Uỷ ban MTTQ phường Vĩnh Tế đã vận động, hỗ trợ mỗi hộ 3 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều nhu yếu phẩm.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra, làm rõ.