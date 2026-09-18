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Xác nhận với PV VietNamNet, ông Nguyễn Quang Huy, Phó chủ tịch UBND phường Mạo Khê (TP Quảng Ninh) cho biết chợ Kim Sơn xảy ra cháy lớn vào khoảng 8h ngày 18/9. Ngọn lửa bùng phát tại khu vực bán vải, quần áo trong chợ.

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Lửa bao trùm khu vực bán vải, quần áo trong chợ Kim Sơn. Ảnh: D.Q

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để dập lửa và ngăn cháy lan. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

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Cột khói đen bốc cao. Ảnh: D.Q

Ông Huy cho biết diện tích cháy rộng khoảng 400m2. Nguyên nhân vụ cháy đang được xác minh.