Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát

Sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, tỉnh An Giang hiện có 102 đơn vị cấp xã, gồm 85 xã, 14 phường và 3 đặc khu. Theo kết quả rà soát Chương trình xây dựng nông thôn mới đến tháng 11/2025, toàn tỉnh đã có 69 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 9 xã nông thôn mới nâng cao và 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được xác định là trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội ở An Giang.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, An Giang cho biết sẽ tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu đã đạt trong giai đoạn 2021–2025; đồng thời bảo đảm tính bền vững đối với 85 xã sau sáp nhập.

Trong đó, 69 xã duy trì chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021–2025; 9 xã giữ vững mức đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã tiếp tục duy trì chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Các xã còn lại sẽ hoàn thành rà soát, đánh giá mức độ đạt chuẩn từ nay đến cuối năm 2025.

Để giữ vững thành quả xây dựng nông thôn mới sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, An Giang tập trung rà soát, đánh giá hiện trạng theo hướng dẫn của Trung ương; đồng thời yêu cầu các sở, ngành phụ trách tiêu chí nông thôn mới tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và thẩm định việc thực hiện tiêu chí ở từng địa phương.

Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh đã phối hợp cùng các cơ quan, ban ngành tổ chức các đoàn kiểm tra, đánh giá thực trạng nông thôn mới tại nhiều xã. Đáng chú ý, đoàn công tác của Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch đã về xã Mỹ Hòa Hưng để kiểm tra, đánh giá mức độ duy trì chuẩn xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đây là xã duy nhất của tỉnh đạt đồng thời hai danh hiệu này trong giai đoạn 2021-2025.

Việc kiểm tra nhằm đánh giá các tiêu chí thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch; đồng thời rà soát công tác duy trì, nâng chất các tiêu chí sau khi xã đã được công nhận chuẩn nâng cao và kiểu mẫu, qua đó định hướng việc chuyển bước sang giai đoạn tiếp theo của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Tại xã Núi Cấm, tỉnh cũng tổ chức tập huấn nhằm đánh giá kết quả thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, xác định tiêu chí khó đạt và định hướng các tiêu chí quốc gia giai đoạn 2026-2030 để xây dựng kế hoạch phù hợp cho giai đoạn còn lại đến năm 2025 và thời kỳ tiếp theo.

Nâng cao trách nhiệm hệ thống chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua

Tỉnh An Giang xác định, việc đánh giá và rà soát nông thôn mới là cơ sở quan trọng để hoàn thiện kế hoạch theo mô hình tổ chức bộ máy mới. Một trong những giải pháp then chốt là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục nhằm nâng cao nhận thức của người dân về yêu cầu, tiêu chí và những điểm mới của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2021-2025.

Song song đó, tỉnh tiếp tục triển khai phong trào thi đua “An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”, đi kèm cơ chế bình xét, khen thưởng để khuyến khích phong trào lan tỏa sâu rộng. Tỉnh cũng tổ chức tôn vinh doanh nghiệp, hợp tác xã, doanh nhân và cá nhân có đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

An Giang sẽ nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu. Xây dựng nông thôn mới được xem là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đòi hỏi sự kiên trì, liên tục, bởi đây là quá trình “có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”, đúng như mục tiêu quan trọng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đề ra, đó là giai đoạn 2025-2030, 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được xác định là trọng tâm, giữ vai trò then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn ở An Giang.