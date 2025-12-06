Trên địa bàn xã, tỷ lệ ấp đạt danh hiệu Ấp văn hoá luôn giữ vững 100%; tỷ lệ hộ gia đình văn hoá đạt trên 98%. Nhiều mô hình hay như “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp”, “Khu dân cư tự quản”, các câu lạc bộ văn hoá - văn nghệ - thể dục thể thao… được duy trì hiệu quả, tạo sự gắn kết cộng đồng và lan toả tinh thần đoàn kết trong khu dân cư.

Tuyến đường "Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” góp phần tô điểm diện mạo nông thôn của các thôn, ấp.

Tại ấp Xóm Hố, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ với nhiều mô hình hoạt động hiệu quả như Tổ tương trợ không lãi suất và Tổ bác ái đã giúp hơn 50 hộ gia đình tiếp cận vốn; Tổ môi trường duy trì vệ sinh đường làng, ngõ xóm hàng tuần xanh - sạch - đẹp…

Nhờ đó, đời sống người dân ngày càng ổn định, với 590 hộ khá - giàu, chiếm 74,5%. Trong năm 2025, ấp đề xuất 134 hộ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, tổng vốn giải ngân hơn 4,58 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Toàn ấp đạt trên 98% hộ có nhà ở bền vững, 100% hộ có điện - nước hợp vệ sinh, phương tiện nghe nhìn và đi lại đầy đủ.

Kinh tế phát triển, phong trào xây dựng nông thôn mới thu hút 100% hộ dân tham gia. Thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, hiện ấp đã hoàn thành 3 tuyến đường giao thông nông thôn, tổng chiều dài 1,1 km với kinh phí hơn 2,16 tỷ đồng được thực hiện từ nguồn xã hội hoá.

Đầu năm 2025, ấp có 792/792 hộ đăng ký “Gia đình văn hóa”, hiện tại đã có 790 hộ đạt, chiếm 99,74%; 15/15 tổ dân cư đều đạt danh hiệu “Tổ văn hoá”. Công tác vận động học sinh đến trường đạt 100%.

Cũng như ấp Xóm Hố, trong năm 2025, ấp Bình Phú tiếp tục giữ vững danh hiệu Ấp văn hóa với nhiều thành tựu nổi bật. Tỷ lệ lao động có việc làm đạt 95%, thu nhập bình quân đầu người đạt 87 triệu đồng/năm, hộ nghèo và cận nghèo chỉ còn 0,1%.

Nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh được hỗ trợ; hơn 45 triệu đồng và hàng chục ngày công được huy động giúp hộ nghèo vượt khó. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa đạt kết quả cao với 99,7% hộ đạt chuẩn văn hóa. Công tác an sinh xã hội được quan tâm với hơn 650 phần quà, 55 suất học bổng, sách vở hỗ trợ học sinh nghèo. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 99%.

Ấp duy trì các mô hình “Ngày Chủ nhật xanh”, vận động đăng ký thu gom rác, trồng cây xanh, chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ môi trường. Đặc biệt, từ đầu năm 2025 đến nay, ấp Bình Phú đã lắp đặt thêm 11 đèn năng lượng mặt trời và 6 camera an ninh, góp phần xây dựng môi trường sống sáng - xanh - sạch - đẹp.

Tương tự, tại ấp Long Hiệu, kết quả bình xét danh hiệu Gia đình văn hoá đạt 99%. Ấp đã thành lập 01 khu dân cư bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu với 25 thành viên. Tình hình an ninh trật tự, quốc phòng địa phương luôn ổn định.

Phong trào Chung tay xây dựng nông thôn mới ở xã Nhơn Trạch không chỉ lan toả đến các ấp mà các đoàn thể, tổ chức xã hội cũng hưởng ứng mạnh mẽ.

Tiêu biểu là phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” của Đoàn Thanh niên. Nhơn Trạch có lực lượng đoàn viên đông đảo, hơn 2.500 thanh niên, chiếm 45,7%. Đoàn xã thường xuyên phát động các hoạt động thiết thực, thu hút hàng chục ngàn lượt đoàn viên tham gia.

Anh Nguyễn Trọng Hiếu, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Nhơn Trạch cho biết, Đoàn xã thực hiện nhiều mô hình hiệu quả như: tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”, phát hành tờ tin tuyên truyền nông thôn mới, tham gia làm đường giao thông, dọn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, vận động thu gom rác. Những hoạt động này giúp diện mạo nông thôn ngày càng khang trang và nâng cao ý thức cộng đồng.