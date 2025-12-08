Những mô hình sáng tạo, lan tỏa giá trị kinh tế

Những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu” đã thúc đẩy hình thành các mô hình kinh tế tổng hợp, ứng dụng công nghệ cao, phát triển chuỗi giá trị, làm thay đổi diện mạo nông thôn thành phố Hải Phòng.

Tại phường Thiên Hương, ông Hà Xuân Nghị là một điển hình tiên phong. Bắt đầu từ vài bể cá cảnh nhỏ, ông kiên trì học hỏi và phát triển thành hệ thống bể, ao đầm diện tích 2 ha, nuôi các loại cá giá trị cao như cá váy, hồng cam. Mỗi tháng, ông cung ứng hàng vạn con cá cảnh, thu nhập 30 – 50 triệu đồng. Thành công lan tỏa, có 8 hộ dân chuyển từ nuôi cá thịt sang cá cảnh, hình thành vùng sản xuất 10ha.

Mô hình trồng dưa ứng dụng công nghệ cao tại phường An Hải.

Ở xã Kiến Hưng, từ năm 2019, bà Đoàn Thị Huệ đã thuê gần 10ha đất lúa kém hiệu quả, xây dựng 30 ao nuôi thâm canh tôm, cá rô phi, cá diêu hồng. Chủ động nguồn giống khỏe, chất lượng cao, mô hình mang lại hiệu quả vượt trội so với nuôi truyền thống. Những mô hình như vậy đã góp phần thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng tập trung, ứng dụng cơ giới hóa, nâng giá trị kinh tế trên cùng diện tích đất.

Đặc biệt, anh Vũ Văn Quân, sinh năm 1990, được bình chọn là 1 trong 63 “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025”. Từ bỏ công việc kỹ sư ổn định, anh xây dựng mô hình trang trại VAC 10ha với 15 ao nuôi cá koi, kết hợp nuôi gà chọi và sâu canxi để tạo chuỗi thức ăn khép kín, vừa làm phân bón hữu cơ, vừa làm thức ăn cho gà và cá. Trang trại trở thành điểm cung cấp cá koi giống uy tín trong và ngoài thành phố.

Ông Nguyễn Văn Định, Chủ tịch UBND xã Kiến Hưng cho biết, địa phương đã và đang hình thành các vùng sản xuất tập trung như vùng lúa nếp, nuôi thủy sản, chăn nuôi ven sông. Việc tích tụ ruộng đất, ứng dụng công nghệ, kết hợp hỗ trợ vốn và kỹ thuật giúp khắc phục sản xuất manh mún, bỏ ruộng, đồng thời tạo ra sản phẩm chủ lực như lúa nếp, gà, lợn, tôm, cua và cá nước ngọt, nước lợ. Trong thời gian tới, xã tiếp tục xây dựng cơ chế thuận lợi cho người dân tích tụ đất, tiếp cận vốn, tiêu thụ sản phẩm qua thương mại điện tử.

Hội Nông dân đồng hành, hỗ trợ nâng chất nông thôn mới

Một điểm sáng khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng là Hợp tác xã sản xuất kinh doanh - dịch vụ nông nghiệp Thụy Hương ở xã Kiến Thụy do chị Nguyễn Thị Hà làm giám đốc. Hợp tác xã chuyển đổi mạnh mẽ từ dịch vụ nông nghiệp truyền thống sang liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, thuê ruộng của nông dân xây dựng vùng sản xuất lúa chất lượng cao, lúa hữu cơ hàng trăm ha. Cùng với đó, hợp tác xã đứng ra bao tiêu sản phẩm, hạn chế rủi ro “được mùa, mất giá”, giúp nhiều hộ vươn lên khá giả. Sản phẩm gạo ruộng rươi của hợp tác xã đã có mặt tại hệ thống siêu thị nhiều tỉnh, đạt chứng nhận OCOP 4 sao.

Những năm qua, Hội Nông dân thành phố Hải Phòng đã xây dựng các mô hình điểm chi, tổ Hội Nông dân, nghề nghiệp sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn. Sản phẩm có bao bì, tem truy xuất nguồn gốc, tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, hướng dẫn nông dân ứng dụng công nghệ số trong giới thiệu, tiêu thụ nông sản, tuyên truyền vận động, nhân rộng những mô hình kinh tế có hiệu quả. Nhờ đó, nhiều mô hình kỹ thuật mới đã được nông dân ứng dụng vào sản xuất, góp phần tăng thu nhập đáng kể.

Đồng thời, Hội Nông dân các cấp cũng chủ động phối hợp tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội cho hàng chục nghìn lượt hộ hội viên nông dân vay hàng nghìn tỷ đồng để phát triển sản xuất kinh doanh. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo và gia tăng số hộ khá giàu trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Hồng Hưng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hải Phòng cho biết, Hội sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con trong đầu tư sản xuất nông nghiệp, chuyển giao kỹ thuật, phát huy vai trò kết nối sản xuất - tiêu thụ, nâng cao hiệu quả kinh tế nông thôn.

Thực tế cho thấy, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu” đã tạo chuyển biến toàn diện cho nông nghiệp, nông thôn Hải Phòng, thúc đẩy ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, tái cơ cấu ngành theo hướng chất lượng cao và bền vững, đồng thời nâng thu nhập và cải thiện đời sống cho hàng nghìn hộ dân, khẳng định vai trò tiên phong của người nông dân trong phát triển kinh tế – xã hội thành phố.