Tại giao ban báo chí định kỳ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh An Giang tổ chức ngày 14/8, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh An Giang Trần Quang Bảo cho biết, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo hướng giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy quản lý, đồng thời tổ chức lại mạng lưới trường lớp phù hợp với thực tế địa phương và yêu cầu đổi mới quản trị giáo dục.

Hội nghị giao ban báo chí định kỳ của tỉnh An Giang ngày 14/8. Ảnh: Tào Đạt

Cụ thể, đối với trường mầm non, phổ thông trực thuộc xã, phường, đặc khu: Sau sáp nhập, tổ chức lại, còn 562 trường, giảm 613 đầu mối so với ngày 1/7/2025.

Đối với loại hình trường chuyên, trường chuyên biệt: Giữ nguyên 3 trường chuyên và 1 trường chuyên biệt dành cho trẻ em khuyết tật; sáp nhập 7 trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và 2 trường phổ thông dân tộc nội trú THPT thành 2 trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT.

Đối với các đơn vị trực thuộc Sở GD-ĐT: Sáp nhập với các đơn vị trực thuộc xã, phường, đặc khu để hình thành các trường liên cấp.

Đối với 9 trung tâm và cụm trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên, 2 trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh: Giữ nguyên hiện trạng do đã sắp xếp trước ngày 1/7/2025.

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giữ nguyên hiện trạng 2 trường trung cấp là Trường trung cấp Kỹ thuật - Tổng hợp An Giang và Trường trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ An Giang.

Đào tạo nghề tại Trường Trung cấp An Giang 1. Ảnh: Tào Đạt

Trường trung cấp An Giang 1 sẽ tách cơ sở 1 của trường để sáp nhập vào Trường trung cấp nghề Dân tộc nội trú An Giang cho phù hợp với loại hình trường, lớp; tách cơ sở 5 của trường để thành lập lại Trường trung cấp Việt - Hàn Phú Quốc.

Sau khi chia tách, Trường trung cấp An Giang 1 còn một điểm chính và ba cơ sở (U Minh Thượng, Tân Hiệp và Tứ giác Long Xuyên). Các đơn vị này sẽ đổi tên thành Trường trung học nghề sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, bắt đầu từ năm học 2027-2028.

Về tuyển dụng viên chức, đến nay, Sở GD-ĐT tỉnh An Giang đã thông báo kết quả trúng tuyển của 1.198 thí sinh.

“Ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên” là nguyên tắc được ngành giáo dục An Giang đặt ra trong quá trình bố trí, sắp xếp đội ngũ. Trên cơ sở đó, ngành đánh giá năm học 2026-2027 cơ bản đáp ứng đủ giáo viên phục vụ việc dạy và học.

Hiện Sở GD-ĐT cùng các địa phương đang khẩn trương hoàn thành các đề án, kiện toàn và ổn định tổ chức của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để hệ thống trường học vận hành ổn định trong năm học mới 2026-2027.