Sáng 13/8, trao đổi với VietNamNet, Phó giáo sư Nguyễn Phương Đại Nguyên - Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Tây Nguyên cho biết, đơn vị vừa chính thức công bố điểm chuẩn năm 2026, cao nhất 25,95 điểm.

Trường Đại học Tây Nguyên. Ảnh: Hải Dương

Ngành Giáo dục Thể chất có mức điểm chuẩn 25,95 điểm. Ngành này xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp điểm thi năng khiếu.

Ở các ngành xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT, Sư phạm Ngữ văn có điểm chuẩn 24,61 điểm, Giáo dục Chính trị 24,4; Sư phạm Toán học 24,37 điểm; Sư phạm Vật lý 24,18 điểm và Sư phạm Tiếng Anh 24,15 điểm.

Các ngành còn lại đều có điểm chuẩn dưới 24. Trong đó ngành Chăn nuôi, Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật và Lâm sinh có điểm chuẩn thấp nhất, cùng 15 điểm. Đáng chú ý, điểm chuẩn ngành Y khoa năm nay là 23 điểm.

Theo ông Nguyễn Phương Đại Nguyên, năm học 2026-2027, trường được giao 2.875 chỉ tiêu tuyển sinh. Hiện nhà trường đang hoàn tất các thủ tục để sinh viên nhập học.