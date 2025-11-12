Sau khi sắp xếp địa giới hành chính, tỉnh An Giang trở thành địa phương có vị trí đặc biệt quan trọng khi vừa sở hữu hơn 148 km đường biên giới tiếp giáp Campuchia, vừa có điều kiện phát triển kinh tế biển và vùng đặc quyền kinh tế rộng lớn. Đây không chỉ là lợi thế phát triển hiếm có mà còn là trách nhiệm to lớn trong việc giữ vững chủ quyền biên giới, bảo đảm an ninh quốc gia và mở rộng quan hệ đối ngoại trong thời kỳ hội nhập.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XIII và Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, tỉnh đã cụ thể hóa bằng những kế hoạch hành động thiết thực. Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025 – 2030 xác định rõ: “Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh toàn diện; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia”.

Do đó, thời gian qua, các đồn, trạm biên phòng là lực lượng bảo vệ phên giậu Tổ quốc, là điểm tựa của nhân dân vùng biên. Những chương trình nhân văn như “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng” đã giúp hàng trăm học sinh nghèo được đến lớp, mở ra cơ hội đổi đời. Nhiều mô hình hỗ trợ sinh kế, dạy nghề, hướng dẫn sản xuất cho đồng bào Khmer và người dân biên giới triển khai hiệu quả, góp phần giảm nghèo bền vững, củng cố “thế trận lòng dân” - nền tảng quan trọng của an ninh biên giới.

Cùng với đó, phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia" được duy trì mạnh mẽ. Từ trưởng ấp, già làng, người có uy tín đến đoàn viên, hội viên đều tích cực phối hợp giữ gìn an ninh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm quy chế biên giới. Sự đồng thuận giữa ý Đảng và lòng dân đã tạo nên bức tường thành vững chắc, giúp biên giới An Giang ngày càng ổn định, hòa bình và hữu nghị.

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tăng cường kiểm soát phương tiện trên tuyến đường biển.

Không chỉ chú trọng nhiệm vụ quốc phòng, An Giang còn đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng biên với các khu kinh tế cửa khẩu Tịnh Biên, Khánh Bình, Vĩnh Xương, gắn với hạ tầng thương mại, logistics và dịch vụ biên mậu hiện đại. Hàng hóa lưu thông tấp nập tại các chợ biên giới, khu thương mại quốc tế, mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách, tạo việc làm cho hàng vạn lao động.

Tỉnh cũng tăng cường hợp tác với các tỉnh Kandal, Takeo của Campuchia thông qua giao lưu văn hóa, hội chợ thương mại và tuần tra chung, củng cố mối quan hệ tin cậy, đoàn kết, xây dựng đường biên hòa bình, hợp tác.

Song song phát huy lợi thế vùng biên, An Giang còn hướng mạnh ra biển lớn. Với trung tâm liên kết Phú Quốc – Hà Tiên – Rạch Giá, tỉnh định hướng hình thành cụm cảng biển hiện đại, trung chuyển hàng hóa và du lịch tầm quốc tế.

Kinh tế biển được xem là hướng đi chiến lược, kết nối An Giang với khu vực và thế giới, từ xuất khẩu nông – thủy sản đến phát triển du lịch sinh thái. Tỉnh cũng thu hút đầu tư vào nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, dịch vụ hậu cần nghề cá, gắn phát triển với bảo vệ môi trường và chủ quyền biển đảo.

Bằng sự kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng và mở rộng hợp tác quốc tế, An Giang đang khẳng định vai trò là điểm sáng của vùng Tây Nam Bộ.