Tối 24/7, trao đổi với VietNamNet, ông Hoàng Phi Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Than (tỉnh Lai Châu) cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà Đỗ Thị H. (54 tuổi, trú tại bản Chít), nạn nhân cuối cùng trong vụ lũ quét xảy ra vào sáng 17/7.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy cách nhà gần 20km. Ảnh: M.T

Thi thể nạn nhân được tìm thấy vào khoảng 13h cùng ngày tại khu vực hồ thủy điện Mường Mít (thuộc bản Mường Mít, xã Mường Than), cách hiện trường gần 20km.

Trước đó, vào chiều ngày 21/7, thi thể bà Nguyễn Thị M. (68 tuổi) cũng đã được lực lượng chức năng tìm thấy.

Như vậy, trận lũ quét sáng 17/7 đã khiến 8 người (trú bản Chít, xã Mường Than) tử vong, 10 người bị thương; hàng chục ngôi nhà bị cuốn trôi, hư hỏng cùng nhiều tài sản, hoa màu bị thiệt hại.

Ngay sau khi lũ quét xảy ra, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, dân quân cùng nhiều máy móc đã được huy động đến Mường Than để tìm kiếm người mất tích, sơ tán người dân và hỗ trợ khắc phục hậu quả.