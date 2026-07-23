Sáng 23/7, lãnh đạo UBND xã Phú Trạch cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai cậu cháu mất tích là anh L.N.D. (35 tuổi) và cháu T.L.B.K. (8 tuổi, cùng trú tại địa phương) tại hồ thủy lợi Sông Thai trên địa bàn.

Theo chính quyền địa phương, thi thể hai nạn nhân được phát hiện cách bờ hồ khoảng 3m. Khi được tìm thấy, cả hai trong tư thế ôm chặt nhau.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục theo quy định, đồng thời chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Đã tìm thấy thi thể hai cậu cháu mất tích tại hồ thủy lợi Sông Thai, xã Phú Trạch. Ảnh: Lê Huy Hoàng

Trước đó, tối 22/7, người thân không thấy anh L.N.D. và cháu T.L.B.K. trở về nên tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 23h cùng ngày, gia đình phát hiện xe máy, ba lô, quần áo và giày dép của hai cậu cháu tại khu vực bờ hồ Sông Thai, gần cống xả nước. Nghi cả hai gặp nạn, người thân đã trình báo chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, UBND xã Phú Trạch huy động lực lượng tại chỗ, đồng thời đề nghị Đồn Biên phòng Roòn, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh phối hợp tổ chức tìm kiếm.

Đến sáng nay, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân tại khu vực cách nơi để xe máy và đồ dùng cá nhân khoảng 10m.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.