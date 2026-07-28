Hơn 300 đại biểu đại diện UBND, Phòng Văn hóa - Xã hội và Ủy ban MTTQ Việt Nam của 102 xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh An Giang đã tham dự hội nghị tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước về lao động, việc làm và an toàn, vệ sinh lao động năm 2026.

Chương trình do Phòng Lao động - Việc làm (Sở Nội vụ tỉnh An Giang) tổ chức tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh vào sáng 28/7. Đây là lớp tập huấn thứ tư trong chuỗi hoạt động bồi dưỡng, cập nhật kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ cơ sở, sau ba lớp đã được tổ chức tại Long Xuyên, Châu Đốc và Hà Tiên.

Tai nạn lao động vẫn chủ yếu xuất phát từ việc chưa tuân thủ quy trình an toàn hoặc thiếu các kiến thức/ thông tin về an toàn lao động.

Tại hội nghị, các đại biểu được cập nhật những quy định mới của pháp luật về lao động, việc làm và an toàn, vệ sinh lao động; đồng thời trao đổi các kỹ năng quản lý nhà nước, xử lý tình huống phát sinh trong quá trình triển khai chính sách tại cơ sở. Việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cấp xã được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm các chính sách về lao động, việc làm đến đúng đối tượng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong bối cảnh tổ chức bộ máy chính quyền địa phương sau sắp xếp.

Không chỉ giúp nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, hoạt động tập huấn còn góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận thông tin giữa chính quyền và người dân, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số về kiến thức an toàn lao động. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo thông tin, giúp người dân tiếp cận đầy đủ các chính sách về việc làm, bảo hiểm, đào tạo nghề và an toàn lao động.

Nhìn lại các nỗ lực giảm nghèo thông tin nói chung, vệ sinh an toàn lao động nói riêng trong năm 2025, cả nước có 7.004 vụ tai nạn lao động, giảm được gần 1.300 vụ so với năm 2024. Ba tiêu chí về số vụ chết người, số người tử vong và thiệt hại vật chất do tai nạn lao động ghi nhận mức giảm so với năm 2024. Thành quả này có được là nhờ công tác tuyên truyền bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực.

Cụ thể, báo cáo của 34/34 tỉnh, thành phố cho thấy, trong số 7.004 vụ tai nạn lao động, khiến 7.156 người bị nạn, đã giảm lần lượt 15,47% và 15,53% so với năm 2024. Số vụ tai nạn lao động chết người giảm còn 621 vụ, số người tử vong là 658 người, đều giảm gần 10%. Đáng chú ý, thiệt hại vật chất do tai nạn lao động giảm mạnh từ hơn 42.565 tỷ đồng xuống còn 14.026 tỷ đồng.

Kết quả trên đến từ việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, cải thiện điều kiện làm việc và đẩy mạnh tuyên truyền/ giảm nghèo thông tin cho cán bộ cơ sở và người lao động. Trong năm 2025 các đơn vị chức năng đã thực hiện 17.850 cuộc kiểm tra, gần 30.000 nguy cơ mất an toàn được phát hiện, hơn 11.000 nội quy, quy trình làm việc an toàn được ban hành. Trên 4,5 triệu lượt người được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và hơn 5,3 triệu máy, thiết bị được kiểm định kỹ thuật.

Tuy nhiên, tai nạn lao động vẫn chủ yếu xuất phát từ việc chưa tuân thủ quy trình an toàn, ý thức phòng ngừa còn hạn chế và khoảng trống thông tin tại một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nhất là khu vực nông thôn và lao động phi chính thức. Riêng với tỉnh An Giang, nhận thức được vai trò của công tác truyền thông, phổ biến kiến thức về an toàn lao động chính là giải pháp quan trọng để giảm nghèo thông tin, giúp người lao động nhận diện sớm rủi ro và chủ động bảo vệ bản thân.

Chính vì thế, trong 7 tháng đầu năm 2026 này An Giang đã tích cực tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở, mục tiêu nâng cao năng lực quản lý nhà nước về lao động, việc làm và an toàn, vệ sinh lao động đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới hiện nay.