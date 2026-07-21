Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch số 272 thực hiện Nghị quyết số 87 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 207 của Ban Bí thư về tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Kế hoạch số 272 hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm của cộng đồng trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, qua đó góp phần kiến tạo môi trường tiêu dùng an toàn, bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

UBND tỉnh An Giang chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường các giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tiêu dùng an toàn, tập trung mạnh mẽ vào khu vực nông thôn, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương.

Thiếu hụt thông tin và kỹ năng tiêu dùng an toàn là một trong những nguyên nhân khiến người dân dễ bị tổn thương trước các hành vi lừa đảo, hàng giả, hàng nhái. Là tỉnh biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống như An Giang, nhiệm vụ giảm nghèo thông tin, nâng cao nhận thức pháp luật và trang bị kiến thức tiêu dùng cho bà con là việc rất cần thiết.

Vì thế, trong Kế hoạch số 272, UBND tỉnh An Giang chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường các giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tiêu dùng an toàn, tập trung mạnh mẽ vào khu vực nông thôn, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương.

Đặc biệt, Sở Dân tộc và Tôn giáo được giao nhiệm vụ chủ trì phổ biến giáo dục, tuyên truyền chính sách pháp luật, kiến thức, kỹ năng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, biên giới, hải đảo; Xây dựng tài liệu tuyên truyền phù hợp đặc thù văn hóa, ngôn ngữ địa phương; Phối hợp cảnh báo các hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi tiêu dùng. Điều này giúp đồng bào dễ dàng tiếp cận nguồn thông tin chính thống, nâng cao năng lực tự bảo vệ trước các hành vi trục lợi.

Để xóa bỏ sự đơn điệu trong tuyên truyền thông tin chính sách theo phương thức truyền thống, tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao cùng các đơn vị báo chí, truyền hình đổi mới toàn diện hình thức thông tin. Đáng chú ý, An Giang sẽ đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng số và mạng xã hội để sản xuất các nội dung truyền thông ngắn gọn, trực quan, dễ hiểu và có tính tương tác cao.

An Giang kỳ vọng, bằng cách tiếp cận hiện đại sẽ giúp người dân vùng biên giới, dù ở vùng sâu vùng xa, vẫn có thể cập nhật nhanh chóng các cảnh báo rủi ro về hàng giả, hàng kém chất lượng hay các thủ đoạn lừa đảo tài chính trên không gian mạng.

Riêng Sở Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh yêu cầu phải tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh việc triển khai hệ thống thông tin quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa tỉnh An Giang; thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Kế hoạch số 272 của tỉnh An Giang không chỉ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng một cách thực chất mà còn góp phần quan trọng vào việc nâng cao dân trí, thu hẹp khoảng cách tiếp cận thông tin cho người dân địa phương.