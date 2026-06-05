Phát biểu khai mạc, ông Lê Trung Hồ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, sự kiện được tổ chức nhằm tạo diễn đàn kết nối, trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương biên giới Việt Nam - Campuchia - Lào; đồng thời tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm đặc trưng vùng biên giới và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ông Lê Trung Hồ nhấn mạnh, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích hơn 40.500 km², dân số khoảng 18 triệu người và gần 386 km đường biên giới tiếp giáp Campuchia, giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và kết nối giao thương quốc tế.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, An Giang sở hữu nhiều lợi thế phát triển với hệ thống giao thông đa phương thức, kết nối cả đường bộ, đường thủy, hàng không và hàng hải.

Địa phương có gần 148 km đường biên giới trên bộ cùng 3 cửa khẩu quốc tế gồm Vĩnh Xương, Tịnh Biên và Hà Tiên; đồng thời kết nối với hệ thống cảng biển và sân bay quốc tế Phú Quốc, tạo điều kiện thuận lợi để trở thành đầu mối trung chuyển hàng hóa của vùng Đồng bằng sông Cửu Long với Phnom Penh và khu vực Vịnh Thái Lan.

Theo thống kê, năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu biên giới trên địa bàn đạt 1,287 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 561,35 triệu USD, nhập khẩu đạt 718 triệu USD. Các mặt hàng trao đổi chủ yếu gồm nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất, nông sản, thủy hải sản, gạo, hàng tiêu dùng, phân bón và nhiều mặt hàng thiết yếu khác.

Các đơn vị ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) tại hội nghị

Ông Bùi Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho rằng Việt Nam, Campuchia và Lào là ba quốc gia láng giềng có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, gắn bó lâu đời và không ngừng được củng cố trên nhiều lĩnh vực.

Ông Hưng đánh giá khu vực biên giới ba nước không chỉ là không gian kết nối địa lý mà còn là cầu nối giao lưu kinh tế, văn hóa và thương mại. Các hành lang kinh tế, cửa khẩu quốc tế, khu kinh tế cửa khẩu và mạng lưới logistics xuyên biên giới đang ngày càng phát huy vai trò quan trọng trong thúc đẩy lưu thông hàng hóa, dịch vụ và đầu tư.

Đại diện Bộ Công Thương cũng cho rằng hoạt động trao đổi hàng hóa tại các cặp cửa khẩu không chỉ đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế địa phương mà còn giữ vai trò quan trọng trong duy trì tính bền vững của chuỗi cung ứng khu vực.

Tuy nhiên, trước những biến động của kinh tế toàn cầu và xu hướng chuyển dịch thương mại quốc tế, các địa phương và doanh nghiệp cần tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng lực logistics, đẩy mạnh chuyển đổi số và khai thác hiệu quả hơn tiềm năng thương mại biên giới nhằm tạo động lực phát triển mới cho khu vực.