UBND tỉnh An Giang vừa có báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026.

Theo đó, năm qua, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành triển khai nghiêm túc, đạt nhiều kết quả tích cực, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sau thanh tra, những sai phạm xảy ra tại lò đốt rác thải y tế của Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang được chuyển sang cơ quan điều tra. Ảnh: T.T

Đến thời điểm báo cáo, các cơ quan chức năng đã triển khai 176 cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và ban hành kết luận đối với 172 cuộc.

Qua đó, cơ quan chức năng phát hiện tổng số tiền sai phạm hơn 66 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách hơn 11 tỷ đồng, xử lý khác gần 55 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tỉnh An Giang đã xử lý hành chính đối với 50 tổ chức, 182 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 8 vụ việc. Trong số này, các sai phạm chủ yếu tập trung ở lĩnh vực khai thác khoáng sản và các cơ sở giáo dục.

Cụ thể, qua thanh tra việc thực hiện pháp luật trong quản lý nhà nước về khai thác khoáng sản đối với Sở Tài nguyên và Môi trường (cũ), cơ quan chức năng phát hiện 4 doanh nghiệp khai thác vượt phạm vi ranh giới được phép theo độ cao, với tổng số tiền vi phạm hơn 12 tỷ đồng.

Ngoài ra, qua rà soát hồ sơ pháp lý, trình tự, thủ tục, cơ quan thanh tra xác định 5 doanh nghiệp có hành vi vi phạm trong khai thác khoáng sản, với tổng số tiền hơn 86 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực giáo dục, thanh tra phát hiện nhiều sai phạm tại Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang; Trường Tiểu học và THCS Tân Hội; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành (tỉnh An Giang cũ); Trường Tiểu học và THCS Thạnh Đông.

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh còn chỉ rõ sai phạm tại lò đốt rác của Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang và vụ việc chi trả trợ cấp không đúng quy định trên địa bàn xã Tân Hiệp.

UBND tỉnh An Giang cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, gắn trách nhiệm người đứng đầu, nhằm nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn.