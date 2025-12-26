Chiều 26/12, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6, Phòng 6, Cục CSGT) cho biết đơn vị vừa phát hiện và xử lý một trường hợp xe khách chở quá số người quy định khi lưu thông trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

CSGT kiểm tra số hành khách trên ô tô. Ảnh: N.X

Theo đó, lúc 15h49 cùng ngày, trong quá trình tuần tra kiểm soát xe kinh doanh vận tải, lực lượng CSGT dừng kiểm tra ô tô khách BKS 18H-022.XX do ông N.V.V (SN 1971, quê Ninh Bình) điều khiển lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, hướng Nam - Bắc (đoạn qua tỉnh Khánh Hòa).

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trên xe có 47 hành khách, trong khi phương tiện này chỉ được phép chở tối đa 34 người. Như vậy, ô tô khách đã chở quá 13 người so với quy định.

Đối với hành vi vi phạm trên, tài xế điều khiển phương tiện bị xử phạt 1,5 triệu đồng cho mỗi khách vượt quá quy định, tổng số tiền phạt là 19,5 triệu đồng. Đồng thời, chủ phương tiện bị xử phạt 6 triệu đồng đối với mỗi khách chở quá quy định, tương ứng mức phạt 78 triệu đồng.

Tổng mức xử phạt đối với hành vi chở quá 13 hành khách là 97,5 triệu đồng.

Theo Đội 6, hành vi “nhồi nhét” hành khách không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, nhất là trên các tuyến cao tốc; lực lượng CSGT sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.