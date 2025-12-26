Ngày 26/12, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Đà Nẵng cho biết đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với hai thanh niên có hành vi điều khiển xe máy chạy bằng một bánh, gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Trước đó, Phòng CSGT tiếp nhận phản ánh của người dân kèm đoạn video ghi lại cảnh hai nam thanh niên điều khiển xe máy “bốc đầu” trên đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hình ảnh thanh niên điều khiển xe bằng một bánh. Ảnh: Cắt từ clip

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là N.Đ.T. (SN 2002) và P.H.P.T. (SN 2010, cùng trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng). Hai thanh niên này đã thực hiện hành vi điều khiển xe máy chạy bằng một bánh vào khoảng 15h30 ngày 24/12 trên đường Thuận Yến (phường Hòa Cường).

Làm việc với cơ quan công an, cả hai thừa nhận hành vi vi phạm. Phòng CSGT đã lập biên bản xử phạt N.Đ.T. và P.H.P.T. về lỗi “điều khiển xe bằng một bánh đối với xe hai bánh”, đồng thời xử phạt thêm lỗi “không có giấy phép lái xe”.

Ngoài ra, chủ phương tiện cũng bị lập biên bản xử phạt hành chính về hành vi “giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển”. Với các vi phạm trên, hai phương tiện liên quan bị tịch thu theo quy định; người giao xe bị xử phạt 9 triệu đồng.