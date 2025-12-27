Những ngày cuối tháng 12/2025, trên trục đại lộ Mai Chí Thọ (đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1), các dải nhựa asphalt dành riêng cho xe đạp đã cơ bản phủ kín hai bên vỉa hè.

Với tổng chiều dài gần 6km cho cả hai hướng, làn đường rộng 2m uốn lượn dưới hàng cây xanh trên vỉa hè, tách biệt hoàn toàn với dòng xe cơ giới bên dưới.

Làn đường dành riêng cho xe đạp trên đường Mai Chí Thọ đã dần thành hình. Ảnh: TK

Làn đường dành riêng cho xe đạp uốn lượn dưới những tán cây xanh trên vỉa hè. Ảnh: TK

Theo Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị (Sở Xây dựng TPHCM), dự án có tổng mức đầu tư hơn 12,7 tỷ đồng, triển khai trên đường Mai Chí Thọ từ ngày 1/10 và dự kiến hoàn thành trong 3 tháng.

Đến nay, sau hơn hai tháng thi công, khối lượng công việc đã đạt trên 95%. Các công nhân đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối như kẻ vạch sơn nhiệt, lắp đặt biển báo và chỉnh trang các trạm xe đạp công cộng, dự kiến bàn giao vào ngày 31/12/2025.

Đại diện đơn vị thi công cho biết, làn đường không chỉ phục vụ nhu cầu di chuyển mà còn được thiết kế như một “dải xanh”, kết nối các khu đô thị lớn như Sala, New City với các ga metro, hướng tới hình thành hệ sinh thái giao thông bền vững.

Công nhân gấp rút thi công dự án thí điểm tách bạch dòng xe đạp khỏi xe máy, ôtô, hướng tới không gian di chuyển an toàn, xanh cho người dân TPHCM. Ảnh: TK

Người dân kỳ vọng: “Hết cảnh nơm nớp lo tai nạn”

Sự xuất hiện của làn đường dành riêng cho xe đạp nhận được sự ủng hộ từ người dân sống dọc đại lộ Mai Chí Thọ và những người thường xuyên đạp xe rèn luyện sức khỏe.

Anh Nguyễn Văn Nam (38 tuổi, cư dân khu đô thị Sala) cho biết, trước đây mỗi lần đạp xe tập thể dục đều phải đi chung làn với xe máy, thậm chí có lúc lấn sang làn ôtô, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

“Xe buýt, xe tải chạy sát bên khiến tôi luôn nơm nớp lo tai nạn. Có làn đường riêng trên vỉa hè như thế này, tôi yên tâm hơn khi đạp xe, thậm chí có thể cho các con cùng tham gia mà không quá lo va chạm giao thông”, anh Nam nói.

Làn xe đạp được thiết kế rộng 2m, cho phép xe di chuyển với vận tốc tối đa 20km/h. Ảnh: TK

Cùng chung tâm thế háo hức, chị Minh Anh, nhân viên văn phòng làm việc tại khu vực phường Sài Gòn, kỳ vọng làn đường xe đạp sẽ giúp thay đổi thói quen đi lại hằng ngày.

“Nếu lộ trình thuận tiện và an toàn, tôi sẵn sàng đi xe đạp kết hợp xe buýt để đi làm. Không phải chen chúc giữa dòng xe máy, khói bụi vào giờ cao điểm là mong muốn từ lâu. Tôi hy vọng thành phố sẽ mở rộng mô hình này trên nhiều tuyến đường để người dân có thể di chuyển liên tục bằng xe đạp”, chị Minh Anh chia sẻ.

Xe đạp công cộng đã được bố trí trên vỉa hè đường Mai Chí Thọ, sẵn sàng phục vụ người dân khi làn đường dành riêng cho xe đạp hoàn thiện. Ảnh: TK

Dự án không chỉ góp phần bảo đảm an toàn giao thông mà còn là bước đi cụ thể của TPHCM trong chiến lược giảm phát thải carbon. Dọc tuyến, 5 trạm xe đạp công cộng đã được bố trí, tạo điều kiện cho người dân kết nối với các loại hình giao thông công cộng khác.

Sau khi đưa vào vận hành, Sở Xây dựng TPHCM sẽ đánh giá hiệu quả thực tế để làm cơ sở xem xét mở rộng mạng lưới làn đường dành riêng cho xe đạp tại các khu vực trung tâm, đồng thời kết nối trực tiếp với các nhà ga tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên.