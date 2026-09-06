Sáng 6/9, trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Tri Tôn (tỉnh An Giang) cho biết địa phương đang tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng tổ chức, cá nhân tự ý sử dụng đất rừng phòng hộ để xây dựng công trình, kinh doanh dịch vụ trái phép.

Tri Tôn có địa hình núi non, nhiều khu vực sở hữu cảnh quan đẹp, tầm nhìn rộng, thu hút người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh, trải nghiệm.

Thời gian qua tại một số khu vực như đồi Tà Pạ, núi Dài xuất hiện các điểm kinh doanh cà phê, dịch vụ du lịch.

Trên mạng xã hội, hình ảnh những quán cà phê nằm giữa núi rừng, hướng ra những dãy núi xanh và thung lũng được chia sẻ rộng rãi, trở thành điểm check-in được nhiều người, đặc biệt du khách các tỉnh miền Tây tìm đến.

Tuy nhiên, phía sau sức hút của những điểm đến này là câu chuyện đất đai, xây dựng và bảo vệ rừng.

Quán cà phê Lưng Chừng vừa bị cơ quan chức năng xử phạt vì xây trên đất rừng. Ảnh: Ký Long

Chủ quán cà phê Lưng Chừng bị phạt

Theo UBND xã Tri Tôn, chiều 4/9, địa phương tổ chức cuộc họp, ra các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.G. (SN 1974, cư trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông N.T.H. (SN 1992, ngụ ấp An Lộc, xã Tri Tôn), cùng là chủ quán cà phê Lưng Chừng.

Hai người bị xác định có hành vi tự ý chuyển đổi đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Cụ thể, lô E và lô O, khoảnh 7, tiểu khu 22, khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ với tổng số diện tích hơn 900m2 đã bị hai người này tự ý xây dựng, cất tum và làm đường bê tông với mục đích kinh doanh quán cà phê.

Với hành vi này, hai chủ quán bị phạt tổng cộng 11,5 triệu đồng và buộc tháo dỡ, khắc phục hiện trạng ban đầu, chấm dứt hoạt động kinh doanh trái phép.

Lãnh đạo UBND xã Tri Tôn chủ trì buổi làm việc, ra quyết định xử phạt chủ quán cà phê Lưng Chừng. Ảnh: UBND xã Tri Tôn

Chủ quán có thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định để chấp hành. Nếu không tự nguyện thực hiện, cơ quan chức năng sẽ xem xét áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định.

Chấn chỉnh du lịch tự phát

Chính quyền xã Tri Tôn thời gian qua cũng ghi nhận tình trạng hoạt động du lịch tự phát tại núi Dài. Các đội xe ôm chở du khách lên khu vực quán Cô Vui trên núi để ngắm cảnh, đi qua những đoạn đường nhỏ hẹp, uốn lượn, độ dốc cao tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Đường dân sinh lên núi Dài khoảng 2km, vốn phục vụ người dân vận chuyển nông sản và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Lãnh đạo xã Tri Tôn cho biết địa phương không có chủ trương cho du khách tự chạy xe lên núi Dài để du lịch hoặc cắm trại giữa núi.

Lãnh đạo Ban Quản lý rừng An Giang cho hay, quán Cô Vui được xác định là điểm kinh doanh du lịch tự phát trên đất rừng. Đơn vị nhiều lần báo cáo đến chính quyền địa phương để có hướng xử lý.

Vừa qua, lực lượng công an cũng được chỉ đạo tăng cường tuần tra, nhắc nhở các đội xe ôm không chở khách lên núi.

Lãnh đạo xã Tri Tôn thông tin địa phương đã ghi nhận hiện trường, lập biên bản làm việc. Trong tuần tới, xã dự kiến mời các cá nhân, tổ chức liên quan đến làm việc để làm rõ vi phạm, từ đó xử lý theo quy định.

Tri Tôn được biết đến với nhiều điểm tham quan như hồ Tà Pạ, chùa núi Tà Pạ, cung đường Trâm, Phụng Hoàng Sơn cùng các đặc sản địa phương, thu hút đông du khách đến tham quan, khám phá.

Việc phát triển các mô hình dịch vụ, điểm check-in giữa núi rừng có thể góp phần tạo thêm sức hút cho du lịch địa phương, nhưng nếu thiếu kiểm soát, những công trình phục vụ du lịch lại có nguy cơ trở thành áp lực đối với đất rừng và cảnh quan tự nhiên.