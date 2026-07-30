Rà soát toàn bộ đất rừng, xử lý trách nhiệm người cấp phép sai

Ngày 30/7, làm việc với Công an tỉnh An Giang, Công an đặc khu Phú Quốc cùng các sở, ngành và lực lượng chức năng, ông Đinh Văn Nơi, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, yêu cầu siết chặt quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Dung

Đáng chú ý, Bí thư Đảng ủy đặc khu dành nhiều thời gian đề cập tình trạng lấn chiếm đất rừng, xây dựng trái phép các công trình như resort, nhà hàng... trên đảo. Ông yêu cầu các đơn vị khẩn trương thống kê, phân loại toàn bộ các trường hợp vi phạm để xử lý dứt điểm.

Ông Đinh Văn Nơi cho biết thời gian tới, đặc khu sẽ tổng rà soát công tác quản lý đất đai và việc cấp phép. Các tổ chức, cá nhân ký cấp phép sai quy định, buông lỏng quản lý hoặc để xảy ra vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý nghiêm theo quy định.

Theo Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, việc lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng là yêu cầu cấp thiết, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của địa phương.

'Sẽ gọi kiểm tra thái độ tiếp dân'

Tại cuộc họp, Bí thư Đảng ủy đặc khu cũng yêu cầu lực lượng công an phối hợp với Cảnh sát cơ động, Bộ đội Biên phòng tăng cường kiểm soát người và phương tiện ra vào đảo; đẩy mạnh thu gom vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trôi nổi, không để các băng nhóm tội phạm hoạt động.

Chính quyền đặc khu Phú Quốc cưỡng chế lấn chiếm đất trái phép tại khu phố Gành Dầu. Ảnh: Hoàng Dung

Ông Đinh Văn Nơi yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị nâng cao chất lượng phục vụ người dân, không né tránh tiếp dân, chủ động đối thoại để giải quyết bức xúc ngay từ cơ sở.

Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc cho biết sẽ trực tiếp hoặc giao cán bộ kiểm tra ngẫu nhiên các đường dây nóng để đánh giá việc tiếp nhận, xử lý phản ánh của từng đơn vị. Ông cũng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ giữ thái độ chuẩn mực, lễ phép, nhã nhặn khi làm việc với người dân.