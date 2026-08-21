Ngày 21/8, Thanh tra tỉnh An Giang đã ban hành kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý diện tích đất rừng thực hiện 4 dự án lớn ở đặc khu Phú Quốc, gồm: Khu tái định cư Hàm Ninh; Khu tái định cư Cửa Cạn; Hồ nước Cửa Cạn và Nhà máy nước hồ Cửa Cạn; Khu xử lý rác Bãi Bổn - Hàm Ninh.

Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế và sai phạm trong công tác quản lý, bảo vệ đất rừng tại các dự án này.

Thời gian qua, lực lượng chức năng đặc khu Phú Quốc mạnh tay xử lý vi phạm sử dụng đất rừng. Ảnh: CTV

315 hộ chiếm hơn 260ha đất rừng phòng hộ

Theo Thanh tra tỉnh An Giang, qua kiểm tra thực tế, số hộ dân, cá nhân chiếm dụng đất rừng và diện tích bị chiếm dụng cao hơn số liệu báo cáo của Vườn Quốc gia Phú Quốc.

Cụ thể, Vườn Quốc gia Phú Quốc báo cáo có 302 hộ gia đình, cá nhân chiếm 257,27ha đất rừng phòng hộ. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra xác định có tới 315 hộ gia đình, cá nhân chiếm dụng tổng diện tích hơn 260ha.

Đáng chú ý, đoàn thanh tra phát hiện 68 trường hợp tự ý cất nhà ở, nhà tạm và nhà tiền chế trên đất rừng phòng hộ nhưng không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Thanh tra cũng xác định trong giai đoạn 2019-2024, Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Quốc và Vườn Quốc gia Phú Quốc không tổ chức kiểm kê rừng theo đúng quy định. Công tác quản lý, giao khoán đất rừng phòng hộ cũng bộc lộ nhiều sai phạm.

Theo đó, hai đơn vị đã sử dụng 136,98ha đất rừng phòng hộ để giao khoán cho 121 tổ chức, hộ gia đình và cá nhân, nhưng không tổ chức rà soát, phân loại đối tượng nhận khoán theo quy định.

Nhiều trường hợp ký hợp đồng chuyển tiếp không đúng quy định hoặc lập hồ sơ thanh lý hợp đồng không đúng trình tự, thủ tục. Việc này dẫn đến thanh lý hợp đồng cũ để ký hợp đồng mới theo Nghị định 168/2016/NĐ-CP nhưng không bảo đảm các tiêu chí theo quy định.

Cưỡng chế công trình vi phạm trên đất rừng ở đặc khu Phú Quốc. Ảnh: CTV

Chi hơn 817 triệu đồng hỗ trợ không đúng quy định

Chỉ ra những sai phạm trong việc giao khoán và thanh lý hợp đồng, Thanh tra tỉnh xác định việc lập phương án hỗ trợ cây trồng, vật kiến trúc tại Dự án Khu tái định cư Hàm Ninh cũng không đúng quy định. Số tiền được xác định chi hỗ trợ không đúng là hơn 817 triệu đồng.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh phát hiện cơ quan chức năng từng tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có diện tích chồng lấn lên đất của người dân. Trong đó, có trường hợp diện tích được cấp giấy chứng nhận chồng lấn 1,8ha lên phần đất đã được cấp giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân, không đúng quy định.

Thanh tra tỉnh xác định Ban Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Quốc giai đoạn 2017-2019; Ban Giám đốc Vườn Quốc gia Phú Quốc giai đoạn 2020 đến tháng 4/2026; Phòng Quản lý bảo vệ và phát triển rừng cùng một số cá nhân lãnh đạo liên quan phải chịu trách nhiệm về những tồn tại, sai phạm nêu trên.

Nguyên nhân được xác định liên quan đến việc buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra và thực hiện chưa đầy đủ, đúng quy định pháp luật trong quản lý đất rừng.

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan.

Đồng thời, Thanh tra tỉnh kiến nghị giao UBND đặc khu Phú Quốc thu hồi hơn 817 triệu đồng đã chi hỗ trợ không đúng quy định, nộp vào ngân sách nhà nước.