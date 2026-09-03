Sáng 3/9, lãnh đạo UBND xã Bình Minh (TP Đồng Nai) xác nhận vụ án mạng trên xảy ra trên địa bàn.

Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. Ảnh: A.X

Theo cơ quan chức năng, 3 nạn nhân tử vong gồm người vợ (sinh năm 1990) và hai con (lần lượt sinh năm 2015 và 2025). Người chồng bị thương nặng, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cấp cứu và điều trị.

Lãnh đạo UBND xã Bình Minh cho biết, ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm và điều tra vụ việc.

Nghi phạm gây án đã bị cơ quan công an khống chế, bắt giữ. Bước đầu, lực lượng chức năng xác định nghi phạm cư trú tại phường Hố Nai, TP Đồng Nai.

"Về nguyên nhân và động cơ gây án, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ", lãnh đạo UBND xã Bình Minh chia sẻ.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục thu thập chứng cứ, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ diễn biến vụ án.