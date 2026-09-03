XEM CLIP: Khu vực xảy ra vụ án mạng.

Nghi phạm dùng dao tấn công gia đình 4 người

Liên quan đến vụ án mạng khiến 3 mẹ con tử vong ở Đồng Nai, cơ quan công an bước đầu xác định nghi phạm Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) đã dùng dao tấn công 4 người trong gia đình anh N.V.Q. (40 tuổi, ngụ ấp Bùi Chu, xã Bình Minh).

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ án. Ảnh: Hoàng Anh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h53 ngày 3/9, Công an xã Bình Minh nhận tin báo của người dân về việc một đối tượng đột nhập vào nhà anh Q. nên nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường.

Khi lực lượng chức năng có mặt, cổng và cửa chính nhà anh Q. đều bị khóa từ bên trong. Cách nhà khoảng 15m, lực lượng chức năng phát hiện anh Q. nằm bất tỉnh trên đường, trên người có nhiều vết thương.

Theo người dân xung quanh, trước đó một nam thanh niên cầm dao truy đuổi anh Q. từ trong nhà ra đường rồi chém nạn nhân. Sau đó, đối tượng chạy ngược vào nhà, khóa cổng và cửa chính để cố thủ.

Thời điểm này, trong nhà có chị H.T.M. (36 tuổi, vợ anh Q.) và hai người con là N.T.H. (11 tuổi), N.N.H. (1 tuổi).

Công an xã Bình Minh lập tức đưa anh Q. đi cấp cứu, đồng thời tổ chức vận động, kêu gọi đối tượng đang cố thủ trong nhà ra đầu thú.

Khoảng 20 phút sau, lực lượng công an khống chế, bắt giữ được nghi phạm Nguyễn Đức Anh. Trên người nghi phạm lúc này cũng có nhiều vết thương.

Kiểm tra bên trong căn nhà, lực lượng chức năng phát hiện chị M. đã tử vong tại chỗ. Hai người con của anh Q. nằm bất tỉnh, trên người có nhiều vết thương. Lực lượng chức năng nhanh chóng đưa 2 cháu đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất để cấp cứu nhưng các cháu đã tử vong.

Bị phát hiện khi đang tìm cách đột nhập nhà bạn gái cũ

Trong một diễn biến liên quan, khoảng 1h50 cùng ngày, gia đình ông Đ.V.R. (ngụ ấp Bùi Chu, xã Bình Minh) đang ngủ thì nghe tiếng động ở khu vực nhà vệ sinh.

Ông R. thức dậy, bật điện kiểm tra và phát hiện Nguyễn Đức Anh ở trên mái nhà, khu vực giếng trời. Đối tượng cầm 1 con dao, đang tìm cách phá cửa để vào bên trong.

Thấy vậy, ông R. yêu cầu Nguyễn Đức Anh rời đi và nhắc chuyện đối tượng đã chia tay con gái ông là Đ.T.P.A. (17 tuổi).

Theo nguồn tin của phóng viên, Nguyễn Đức Anh và P.A. từng có quan hệ tình cảm. Sau khi chia tay, đối tượng không chấp nhận, nhiều lần nhắn tin đe dọa, uy hiếp P.A.

Nhiều người dân theo dõi vụ việc. Ảnh: Hoàng Anh

Khi bị ông R. ngăn cản, đối tượng đe dọa giết ông này cùng người thân. Ông R. đã gọi điện trình báo Công an xã Bình Minh.

Thấy vậy, Nguyễn Đức Anh rời nhà ông R. rồi đột nhập nhà anh Q. nằm cạnh bên. Khi bị phát hiện, đối tượng dùng dao tấn công gia đình anh Q.

Lực lượng công an khám nghiệm khu vực hiện trường. Ảnh: A.X

Bước đầu, cơ quan công an xác định Nguyễn Đức Anh là nghi phạm dùng dao tấn công gia đình anh Q. khiến 3 người tử vong.