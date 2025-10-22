Ngày 22/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa bắt giữ Lê Chí Quyền (SN 1967, thường trú tại xã Đắk Wil, tỉnh Lâm Đồng) - đối tượng bị truy nã suốt 31 năm về các tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Lê Chí Quyền bị truy nã suốt 31 năm. Ảnh: N.X

Theo hồ sơ, năm 1994, Lê Chí Quyền cùng 3 đồng phạm đã dùng hung khí đánh người gây thương tích và hủy hoại tài sản. Sau khi bị khởi tố, TAND huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông (cũ) nay thuộc tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Quyền 24 tháng tù giam.

Tuy nhiên, trong thời gian bị tạm giam chờ thi hành án, đối tượng đã bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra sau đó ra quyết định truy nã.

Để che giấu lai lịch, trong suốt hơn ba thập kỷ trốn truy nã, Lê Chí Quyền liên tục di chuyển qua nhiều địa phương như Khánh Hòa, TPHCM, An Giang, đồng thời đổi tên thành Lê Thanh Tâm để hợp thức hóa nhân thân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSHS Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ thành công Lê Chí Quyền khi y đang lẩn trốn tại khu phố 6, phường An Thới, đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang).