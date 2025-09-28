Ngày 28/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt giữ 3 đối tượng truy nã liên quan vụ dàn cảnh cướp tài sản tại chùa Kim Tiên (phường Tịnh Biên, An Giang). Các đối tượng bị phát hiện khi đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Tháp và TP Cần Thơ.

Danh tính 3 đối tượng gồm: Trần Văn Bìa (36 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa Hưng) – bị truy nã về tội “Gây rối trật tự công cộng”; Mai Văn Phúc (25 tuổi, ngụ xã Hội An) và Lê Thành Lượm (25 tuổi, ngụ xã Long Điền) – cùng bị truy nã về các tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.

Đối tượng Mai Văn Phúc. Ảnh: Tiến Tầm

Kết quả điều tra xác định, ngày 3/2, Phúc cùng đồng phạm đến chùa Kim Tiên để thực hiện hành vi móc túi, cướp giật tài sản. Tại đây, nhóm này gặp đoàn hành hương của ông Nguyễn Phú C. (63 tuổi, trú tại An Giang) đến viếng chùa dịp đầu năm.

Phát hiện ông C. đeo sợi dây chuyền vàng, Phúc cùng đồng bọn đã dàn cảnh xô đẩy, lợi dụng sơ hở để giật sợi dây chuyền của nạn nhân.

Đối tượng Bìa và Lượm (bên phải) tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Ông C. tri hô thì bị các đối tượng hung hãn lao vào đánh, lấy đi 12 triệu đồng của người thân ông này, đồng thời gây thương tích cho nhiều người khác.

Liên quan đến vụ cướp tài sản tại chùa Kim Tiên, hồi giữa tháng 2 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng bắt giữ 9 đối tượng. Phan Văn Triết (41 tuổi, ngụ phường Long Xuyên) được xác định là chủ mưu vụ việc.