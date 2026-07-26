Những ngày này, vườn nho mẫu đơn rộng gần 2.000m2 của anh Nguyễn Thế Hoàn (thôn Thanh Bình, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch thứ hai. Dưới những giàn nho xanh mướt, các chùm quả căng mọng được bọc cẩn thận, sẵn sàng đến tay khách hàng.

Ít ai biết, để có được thành quả hôm nay, anh Hoàn đã trải qua quãng thời gian đầy áp lực khi quyết định cải tạo khu đất đồi cằn cỗi để trồng giống nho được xem là "khó tính" bậc nhất.

Anh Hoàn cho biết, ý tưởng trồng nho mẫu đơn trên vùng đất đồi Hà Tĩnh đến sau một lần anh mua loại nho này trong siêu thị. Sau khi ăn, anh rất ấn tượng với hương vị của loại nho này. Tìm hiểu thêm, anh biết nhiều nhà vườn ở Ninh Thuận đã trồng thành công giống nho này nên quyết định học hỏi kinh nghiệm và đưa về Hà Tĩnh trồng thử nghiệm.

Vườn nho của anh Hoàn rộng gần 2.000m2, mang lại thu nhập ổn định. Ảnh: S.Thông

Cuối tháng 4/2024, anh bắt tay cải tạo khu đất đồi, đầu tư hệ thống nhà màng và đưa giống nho mẫu đơn (Shine Muscat) về trồng. Đây là giống nho cao cấp có nguồn gốc từ Nhật Bản, nổi tiếng với chất lượng quả nhưng đòi hỏi quy trình chăm sóc khắt khe.

Theo anh Hoàn, những ngày đầu khởi nghiệp không hề dễ dàng khi vừa khó tìm nguồn giống, vừa phải đối mặt với khí hậu khắc nghiệt của miền Trung. Anh dành nhiều thời gian tìm hiểu qua các tài liệu và nền tảng trực tuyến, học hỏi kinh nghiệm từ các nhà vườn và điều chỉnh hệ thống nhà màng, cách chăm sóc để cây thích nghi với điều kiện thời tiết ở Hà Tĩnh.

"Tôi đầu tư vào vườn nho khoảng 200 triệu đồng. Thời gian đầu tôi gần như mất ăn mất ngủ. Khí hậu miền Trung nắng nóng kéo dài, sau đó lại mưa ẩm liên tục, trong khi giống nho này rất nhạy cảm với nhiệt độ và độ ẩm", anh Hoàn chia sẻ.

Để cây thích nghi, anh đầu tư hệ thống mái che, thiết kế luống cao để thoát nước, đồng thời điều chỉnh chế độ tưới, bón phân và kiểm soát độ ẩm theo từng giai đoạn sinh trưởng.

Anh Nguyễn Thế Hoàn nâng niu từng chùm nho anh dày công chăm sóc. Ảnh: S.Thông

Nhờ kiên trì áp dụng kỹ thuật phù hợp, giữa năm 2025, vườn nho cho vụ thu hoạch đầu tiên với sản lượng khoảng 1 tạ, bán với giá khoảng 200.000 đồng/kg và được thị trường đón nhận tích cực.

Đến nay, sau hơn 2 năm bén rễ và thích nghi tốt với thổ nhưỡng địa phương, vườn nho chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch thứ hai với sản lượng dự kiến đạt khoảng 2 tạ quả/lứa, gấp đôi năm ngoái.

Theo chủ vườn, chất lượng quả năm nay cũng được đánh giá vượt trội hơn, quả đồng đều, mẫu mã đẹp và vị ngọt đậm hơn.

Bà Phan Thị Huệ (mẹ anh Hoàn) cho biết, có nhiều khách đặt mua trước khi nho bước vào thu hoạch đại trà.

Không chỉ bán nông sản, vườn nho còn thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh, trải nghiệm hái nho tại vườn.

Nho mẫu đơn phát triển tốt trên vùng đất đồi Hà Tĩnh. Ảnh: S.Thông

Anh Hoàn chia sẻ, vườn nho cho thu hoạch 2 vụ mỗi năm. Vụ đầu kéo dài từ khoảng tháng 3 đến tháng 7, vụ thứ hai từ tháng 9 đến cuối năm, mỗi vụ mang về khoảng 70 triệu đồng. Theo anh, trên cùng diện tích đất đồi, trồng nho mẫu đơn cho thu nhập cao gấp 3-4 lần so với trồng cam, bưởi.

"Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng, từng bước mở rộng diện tích và xây dựng nơi đây thành điểm du lịch trải nghiệm sinh thái, góp phần tạo thêm sinh kế cho địa phương", anh nói.

Ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mai Hoa, đánh giá mô hình trồng nho mẫu đơn của anh Hoàn là hướng đi mới, cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả vùng đất đồi.

Theo ông Hùng, thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm, đồng thời khuyến khích người dân đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm để từng bước nhân rộng mô hình nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm.