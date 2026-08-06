Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự chuỗi sự kiện Ngày An ninh mạng Việt Nam do Ban chỉ đạo An ninh mạng quốc gia phối hợp Bộ Công an tổ chức với chủ đề “Vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người”. Ảnh: Phạm Hải.

Chung tay xây dựng không gian mạng an toàn

Ngày 6/8, tại Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn ra chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam do Ban chỉ đạo An ninh mạng quốc gia phối hợp Bộ Công an tổ chức với chủ đề “Vì một không gian mạng nhân văn cho mỗi người”.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, từ năm 2024, ngày 6/8 hằng năm đã trở thành Ngày An ninh mạng Việt Nam.

Đây là quyết định quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với một lĩnh vực trọng yếu của đất nước; đồng thời là dịp để chúng ta kêu gọi cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân cùng chung tay xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh, tin cậy và nhân văn; lan tỏa văn hóa số an toàn, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng của toàn xã hội trong bảo vệ chủ quyền quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp trên không gian mạng.

Thủ tướng cho rằng với sự tham gia tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền, doanh nghiệp và người dân, công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu thời gian qua đã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện.

Nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của an ninh mạng ngày càng được nâng cao; hệ thống pháp luật từng bước được hoàn thiện; năng lực ứng phó, bảo vệ các hệ thống thông tin trọng yếu của cơ quan nhà nước và không gian mạng quốc gia được tăng cường, nhất là trong quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; hợp tác quốc tế được đẩy mạnh và mở rộng, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Các doanh nghiệp, ngân hàng phải tích hợp sẵn các tính năng bảo vệ, cảnh báo lừa đảo tự động hoàn toàn miễn phí cho người dùng. Ảnh: Phạm Hải.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng lưu ý tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn mà cần nhìn thẳng vào những tồn tại, hạn chế để ứng phó chủ động, hiệu quả hơn với những thách thức ngày càng phức tạp trên không gian mạng.

Công tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu vẫn còn những bất cập, chưa theo kịp tốc độ phát triển của chuyển đổi số; nhận thức của cán bộ, công chức và người dân còn chưa đồng bộ; hạ tầng số, nhân lực và năng lực làm chủ công nghệ an ninh mạng còn hạn chế.

Tội phạm mạng, tấn công mạng, lừa đảo trực tuyến, xâm phạm dữ liệu cá nhân diễn biến ngày càng phức tạp, tác động trực tiếp đến đời sống của người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và an ninh quốc gia.

Kết hợp đồng bộ "bảo vệ hệ thống" và "bảo vệ con người"

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu toàn hệ thống chính trị cùng cộng đồng xã hội tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, bảo đảm an ninh mạng phải gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa bảo vệ hệ thống và bảo vệ con người, với mục tiêu là lấy sự an toàn, bình yên và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cao nhất cho mọi chính sách.

Thứ hai, các bộ, ngành, địa phương phải thể hiện rõ vai trò kiến tạo; Ban chỉ đạo An ninh mạng quốc gia phát huy vai trò điều phối; tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ các điểm nghẽn về an ninh mạng, an ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân; xây dựng chế tài đủ mạnh để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, bảo đảm môi trường số an toàn, lành mạnh và đáng tin cậy.

Thứ ba, các lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng phải giữ vững vai trò "lá chắn thép" bảo vệ vững chắc chủ quyền số quốc gia. Chuyển mạnh phương thức hoạt động từ ứng phó thụ động sang chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Thứ tư, cộng đồng doanh nghiệp công nghệ, viễn thông và tài chính phải xác định sứ mệnh đồng hành và gánh vác trách nhiệm xã hội. Các doanh nghiệp, ngân hàng phải chủ động chuyển dịch sang kiến trúc bảo mật lấy con người làm trung tâm, tích hợp sẵn các tính năng bảo vệ, cảnh báo lừa đảo tự động hoàn toàn miễn phí cho người dùng.

Thứ năm, mỗi người dân cần tự trang bị kỹ năng số, nâng cao nhận thức, khả năng tự bảo vệ và ứng xử văn minh trên không gian mạng để trở thành một "lá chắn số chủ động" tham gia bảo vệ an ninh mạng.

“Tôi mong muốn Ngày An ninh mạng Việt Nam không chỉ là một mốc sự kiện kỷ niệm, mà phải trở thành thông điệp, cam kết hành động mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị và toàn dân về quyết tâm xây dựng một không gian mạng an toàn, tin cậy và nhân văn”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Ngày An ninh mạng Việt Nam do Ban chỉ đạo An ninh mạng quốc gia phối hợp với Bộ Công an tổ chức. Ảnh: Phạm Hải.

Bảo vệ an ninh mạng để phục vụ phát triển đất nước

Cùng trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam, Ban chỉ đạo An ninh mạng quốc gia đã tiến hành lễ ra mắt Ban chỉ đạo An ninh mạng quốc gia mới được kiện toàn và tiến hành phiên họp thường kỳ lần thứ hai năm nay.

Tại buổi họp, Ban chỉ đạo An ninh mạng quốc gia đã đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm của Ban chỉ đạo quốc gia và Tiểu ban An ninh mạng tại các bộ, ngành, địa phương; thảo luận các quyết sách, giải pháp đột phá bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh quốc gia và chủ quyền số quốc gia trên không gian mạng.

Ban chỉ đạo cũng thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm nhằm thực hiện mục tiêu kép: Bảo vệ vững chắc an ninh mạng, an ninh dữ liệu quốc gia làm nền tảng kiến tạo, phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước.

Sau phiên họp, các đại biểu đã tham quan triển lãm và các hệ thống thực chiến an ninh mạng của lực lượng Công an nhân dân; thăm và kiểm tra trạng thái sẵn sàng chiến đấu, khả năng kiểm soát, phòng ngừa nguy cơ từ sớm, từ xa; khả năng quy tụ và tổ chức lực lượng thực chiến bảo vệ an ninh mạng, chủ quyền số quốc gia trên không gian mạng.