Hiện nay đang mùa dứa, tôi thấy loại trái cây này ngon, rẻ. Xin chuyên gia tư vấn tác dụng của dứa, ai nên tránh ăn? (Lê Hoàng Loan - Hà Nội)

Lương y Đỗ Minh Tuấn - Hội Đông y Hà Nội tư vấn:

Quả dứa là trái cây nhiệt đới phổ biến trong mùa hè. Loại quả này giàu vitamin C và manga - những hợp chất rất cần thiết cho sức khỏe của hệ miễn dịch. Vitamin C giúp cơ thể hấp thụ sắt, chống oxy hóa… Nhiều tài liệu y khoa khuyến khích bổ sung dứa vào chế độ ăn hằng ngày, không những giúp bạn giải nhiệt mà còn bổ sung vitamin C, tăng cường hệ miễn dịch vô cùng hiệu quả, ngừa các bệnh mạn tính.

Vitamin A, bromelain, manga, hợp chất flavonoid, beta-carotene… trong dứa có tác dụng phòng ngừa các bệnh ung thư phổ biến ở cổ họng, khoang miệng, đường ruột và vú.

Dứa cũng là trái cây giàu khoáng chất trong đó kali duy trì hoạt động bình thường của hệ tim mạch, tiêu hóa, cơ bắp, đồng thời cân bằng nước và điện giải. Bên cạnh đó, mangan trong dứa còn hỗ trợ tăng trưởng cho cơ thể và duy trì sự trao đổi chất.

Dứa có tác dụng phòng chống ung thư. Ảnh: Thu Hà.

Theo Đông y, loại quả này là một vị thuốc thanh nhiệt, tiêu thực, chỉ khát, lợi thấp, có vị ngọt chua, tính hơi hàn, quy kinh vị và phế.

Các tác dụng của quả dứa dưới góc nhìn Đông y:

Tiêu thực, hóa đàm: Dứa chứa enzyme tự nhiên giúp tiêu hóa đạm, phối hợp với vị chua ngọt giúp kích thích tiêu hóa, giảm đầy trướng, ăn uống không tiêu, đàm tích khó thở.

Sinh tân, chỉ khát: Với tính mát, dứa giúp sinh tân dịch, dùng tốt khi trời nóng, người hay khát nước, khô miệng, nóng trong, miệng đắng họng khô.

Thanh nhiệt, trừ thấp: Loại trái cây này giúp thanh nhiệt trừ thấp, lợi tiểu, hỗ trợ bài tiết. Dùng tốt cho người nhiệt thấp tích trệ, miệng đắng, tiểu vàng, đại tiện táo bón.

Giảm viêm, hỗ trợ viêm họng, đau dạ dày nhẹ: Quả dứa tươi có tác dụng làm dịu họng, hỗ trợ kháng viêm nhẹ, đặc biệt khi hấp dứa với muối, mật ong.

Từ lâu, người dân dùng một số bài thuốc từ quả dứa để chữa những bệnh nhẹ như:

- Dứa hấp mật ong giúp nhuận phế, chỉ khát, giảm ho: Dùng trong trường hợp ho có đờm, họng ngứa, khô nóng.

- Nước ép dứa loãng tăng hỗ trợ giải nhiệt trong mùa hè, kích thích tiêu hóa.

- Dứa nướng hoặc xào chín giảm tính hàn, dùng cho người có tỳ vị yếu.

Lưu ý khi dùng dứa

1. Người tỳ vị hư hàn, tiêu chảy không ăn quả dứa tươi vì tính hàn cao, dễ gây lạnh bụng.

2. Đường fructose có trong dứa có thể làm tăng lượng glucose trong máu nên những người bị bệnh tiểu đường hạn chế ăn.

2. Không dùng quá nhiều khi đói bụng vì dứa có tính chua, dễ kích thích tiết dịch vị quá mức, người có dạ dày yếu, hay đau bụng không nên dùng lúc đói.

3. Không dùng dứa xanh (chưa chín) dễ gây ngộ độc thực phẩm, đau bụng, tiêu chảy, nhất là khi ăn sống.

Những người ăn dứa bị ngứa miệng có thể ngâm qua dứa trong nước muối loãng rồi mới ăn.