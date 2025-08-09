Quả sung tốt cho sức khỏe nên tôi thường xuyên mua sung về thái, phơi để nấu nước uống. Xin chuyên gia cho biết dùng sung tươi hay khô tốt hơn? (Nguyễn Thị Mai, Vạn Phúc - Hà Nội)

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Học viện Y học cổ truyền Việt Nam tư vấn:

Quả sung trước đây thường ít được chú ý tới. Tuy nhiên, đây là loại trái cây có nhiều lợi ích sức khỏe. Dù tươi hay phơi khô, sung đều mang đến giá trị dinh dưỡng.

Với hàm lượng calo thấp, sung tươi là lựa chọn hoàn hảo cho những bữa ăn nhẹ. Chỉ cần ngâm sung trong nước muối loãng 15-20 phút, rửa sạch, bạn đã có một món ăn giòn, bổ dưỡng. Sung tươi còn chứa enzyme hỗ trợ tiêu hóa và kháng viêm, rất phù hợp để trộn salad hoặc ăn trực tiếp.

Sung khô được coi như một kho canxi tự nhiên, ngọt đậm, giàu năng lượng, nhưng cần ăn vừa phải để tránh dư đường. Để chế biến, bạn chỉ cần rửa sạch quả tươi và phơi khô trong bóng râm. Đặc biệt, 100g sung khô cung cấp đến 160mg canxi. Ngoài ra, sung khô còn chứa chất xơ, kali, sắt, magie và chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ tiêu hóa, điều hòa huyết áp và bảo vệ xương chắc khỏe.

Quả sung có vô vàn lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Thanh Lam.

5 lợi ích khi bạn thường xuyên ăn quả sung

Phòng ngừa nhồi máu cơ tim: Cả sung tươi và khô đều giàu phenol, Omega-3 và Omega-6 - những chất béo lành mạnh giúp giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim. Đặc biệt, lá sung còn có khả năng giảm triglycerides, góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Giải độc, thanh nhiệt cơ thể: Với tính hàn, sung giúp làm mát gan, giải nhiệt và thanh lọc cơ thể. Đây là lý do sung thường xuất hiện trong các bài thuốc dân gian trị nóng trong, mụn nhọt hay viêm họng.

Chống viêm, giảm sưng tấy: Nhờ đặc tính kháng viêm, sung được dùng để hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày, viêm khớp hay các vết thương ngoài da. Bạn có thể ăn sung tươi, sắc nước uống hoặc đắp ngoài để làm dịu tình trạng viêm.

Cải thiện tiêu hóa: Sung kích thích tiết dịch tiêu hóa, cải thiện chức năng dạ dày và ruột, đặc biệt hữu ích cho những người có hệ tiêu hóa yếu. Chất xơ trong sung còn giúp ngăn ngừa táo bón và duy trì đường ruột khỏe mạnh.

Tăng cường tuần hoàn máu: Sung hỗ trợ giảm cholesterol xấu, cải thiện lưu thông máu và giảm nguy cơ tắc nghẽn mạch máu, mang lại trái tim khỏe mạnh và hệ tuần hoàn thông thoáng.

Lưu ý khi dùng sung, bạn không nên ăn nhiều quá vì loại quả này nhiều chất xơ gây đầy bụng, khó tiêu, dùng nhiều quả sung khô có thể gây tiêu chảy. Người bị dị ứng lá sung, nhựa sung không nên ăn.