Một quả chuối trung bình (115g) cung cấp 113 calo, 26g carbohydrate, 5g chất xơ, 18g đường (gồm fructose, glucose và sucrose), 0,9g protein, 0,3g chất béo, 6mg canxi, 375mg kali, 32mg magie, 0,3mg mangan, 16mcg folate, 0,24mg vitamin B6, 14,1mg vitamin C.

Tăng lượng chất xơ có lợi cho đường ruột

Chất xơ đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể và hệ tiêu hóa, nhưng phần lớn mọi người không tiêu thụ đủ lượng chất xơ mỗi ngày. Lượng khuyến nghị là từ 28 đến 34g mỗi ngày. Một quả chuối chứa khoảng 5g chất xơ, là lựa chọn phù hợp để tăng lượng chất xơ hằng ngày. Chất xơ cũng hỗ trợ việc đi ngoài dễ dàng hơn, có thể giúp cải thiện cả tình trạng táo bón lẫn tiêu chảy.

Chuối là loại quả quen thuộc, có giá thành rẻ ở các nước nhiệt đới. Ảnh minh họa: Ban Mai

Cải thiện hệ vi sinh đường ruột

Theo Very Well Health, chuối chứa một loại chất xơ prebiotic không hòa tan gọi là inulin. Đây là dạng chất xơ không được tiêu hóa hoàn toàn trong ruột mà sẽ được lên men tại đó, đóng vai trò là nguồn dinh dưỡng cho các vi khuẩn có lợi trong hệ vi sinh đường ruột. Hệ vi sinh khỏe mạnh giúp cân bằng lượng đường huyết, tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng, giảm nguy cơ ung thư đại tràng và tăng cường hệ miễn dịch. Chuối cũng chứa các chất chống oxy hóa có tác dụng hỗ trợ hệ vi sinh bằng cách trung hòa các gốc tự do - những phân tử gây stress oxy hóa và tổn thương ADN.

Tạo cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Chuối chứa lượng calo vừa phải và cung cấp chất xơ cùng tinh bột kháng. Hai thành phần này giúp bạn cảm thấy no lâu hơn - yếu tố quan trọng để duy trì cân nặng hợp lý. Chuối xanh chứa nhiều tinh bột kháng hơn, trong khi chuối chín vàng chứa nhiều đường hơn do tinh bột chuyển hóa trong quá trình chín. Chuối có thể là một phần trong chế độ ăn kiêng, tuy nhiên nên hạn chế không ăn quá một hoặc hai quả mỗi ngày để tránh nạp vào nhiều calo và đường.

Cung cấp năng lượng nhanh chóng

Carbohydrate trong chuối được cơ thể phân giải nhanh chóng và sử dụng làm năng lượng chỉ trong khoảng 30 phút. Một quả chuối chứa khoảng 26g carbohydrate, trong đó có 18g là đường - giúp cung cấp năng lượng nhanh. Bên cạnh đó, chuối còn chứa vitamin và khoáng chất hỗ trợ quá trình sản sinh và sử dụng năng lượng.

Ai không nên ăn chuối?

Theo Healthline, chuối là loại trái cây bổ dưỡng và dễ tiêu hóa nhưng không phải ai cũng nên ăn. Với người bị bệnh thận mạn tính, chuối chứa nhiều kali có thể gây hại vì thận không lọc được hết lượng kali dư thừa, dẫn đến rối loạn nhịp tim.

Người bị bệnh tiểu đường nên ăn chuối một cách kiểm soát, vì chuối chứa nhiều đường tự nhiên và tinh bột, có thể làm tăng đường huyết nếu ăn quá nhiều.

Với người bị đau dạ dày, chuối xanh có thể gây đau, đầy bụng, táo bón và không phù hợp với người bị hội chứng ruột kích thích.