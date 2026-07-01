Tới dự chương trình có bà Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Quản Minh Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Bùi Văn Khắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cùng các lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại chương trình

Đặc biệt, tham dự chương trình còn có lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh.

Ảnh trái: Hàng ghế đầu được để ba lô, mũ tai bèo, các vật dụng của người lính tham gia bảo vệ đất nước. Ảnh phải: 40 nghìn khán giả cầm cờ Tổ quốc khi tham gia chương trình

Ca sĩ Anh Tú lắng đọng trong ca khúc hát về đất nước.

Phát biểu khai mạc, ông Bùi Văn Khắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh Quảng Ninh tự hào là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” đã trở thành biểu tượng cho ý chí đoàn kết, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của con người vùng mỏ. Những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm thực hiện đồng bộ các chính sách cũng như chăm lo toàn diện cả về vật chất lẫn tinh thần cho các gia đình chính sách. Hưởng ứng chủ trương của Đảng và Nhà nước về xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin chỉ trong 50 ngày đêm, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính trong các nghĩa trang liệt sĩ gửi Trung ương phục vụ xét nghiệm ADN.

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Đồng thời khẳng định chăm lo cho người có công luôn là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước và là đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Phó Thủ tướng khẳng định, nhiều hoạt động tri ân, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thực hiện chính sách ưu đãi người có công và tu bổ các công trình ghi công liệt sĩ tiếp tục được triển khai, góp phần bồi đắp truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” hun đúc lòng yêu nước, ý chí tự cường và khát vọng cống hiến cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Chương trình Mãi mãi tuổi 20 với sự góp mặt của: NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Hồng Nhung, Hồ Quỳnh Hương, Đức Phúc, Dương Hoàng Yến, Anh Tú, Ly Ly... Những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp giữa âm nhạc, phóng sự và các câu chuyện nhân vật có thật đã tạo nên một không gian nghệ thuật lắng đọng, xúc động.

Chương trình gồm 3 phần là hành trình xuyên suốt từ những năm tháng chiến đấu, hy sinh của các thế hệ cha anh đến sự tri ân, đoàn tụ và khát vọng dựng xây đất nước trong thời bình.

NSƯT Đăng Dương với giọng hát nội lực tại chương trình

Mở đầu với các tiết mục: Tình ca người thợ mỏ; Mãi mãi tuổi 20; Mẹ ơi con đã về... tái hiện hình ảnh những người con Việt Nam đã gửi trọn tuổi trẻ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp nối là các tiết mục: Tự nguyện; Còn gì đẹp hơn... cùng phóng sự truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" là khúc tưởng niệm dành cho các Anh hùng liệt sĩ và những người đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc.

Nhiều tiết mục thể hiện hình ảnh người chiến sĩ năm xưa tham gia bảo vệ đất nước.

Phần cuối các tiết mục: Màu hoa đỏ; Một đời người, một rừng cây; Ai về quê hương tôi Quảng Ninh... khép lại chương trình để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho đông đảo các khán giả có mặt.

Phần trình diễn của ca sĩ Anh Tú:

Ảnh, clip: Phạm Công