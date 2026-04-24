SKYLED Hà Nội với hình ảnh Quốc kỳ hai nước trở thành “cánh cửa” đón tiếp trọng thể Tổng thống Hàn Quốc trong chuyến thăm Việt Nam. Ảnh: Bizman Media

Cách đây vài năm, cửa ngõ Thủ đô chỉ có những dải phân cách và biển bảng quảng cáo tấm lớn rời rạc. Nay, hình ảnh đô thị của Hà Nội đã thoát ly khỏi sự tĩnh lặng đơn điệu để bước vào kỷ nguyên tương tác số. Trong đó, sự xuất hiện của SKYLED Hà Nội đã đưa tuyến đường huyết mạch trở thành một dải lụa ánh sáng liền mạch, góp phần tạo nên một hạ tầng hiển thị mang tính quy hoạch đồng bộ trên quy mô lớn tại Hà Nội.

Để tham gia sự kiện chào mừng Tổng thống Hàn Quốc đến Hà Nội, đòi hỏi sự đồng bộ về công nghệ, vị trí đắc địa và vận dụng tư duy vận hành Bizman Media.

SKYLED Hà Nội vinh dự xuất hiện trên kênh TikTok của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung

SKYLED Hà Nội không chỉ sở hữu chỉ số "tần suất" hay "độ phủ", mà sở hữu giá trị "ngữ cảnh". Khi một thương hiệu xuất hiện tại đây, họ không chỉ đứng cạnh lưu lượng giao thông mỗi ngày, mà họ đang đứng trong cùng một không gian với các sự kiện trọng đại của Thủ đô.

Thương hiệu khi xuất hiện trên SKYLED Hà Nội được tiếp cận lưu lượng giao thông dày đặc và đứng trong cùng một không gian với các biểu tượng quốc gia, các sự kiện trọng đại của Thủ đô. Ảnh: Bizman Media

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng khắt khe, việc thương hiệu đồng hành cùng diện mạo hiện đại của thành phố, xuất hiện rực rỡ trên cung đường đón tiếp nguyên thủ, chính là cách ngắn nhất để xây dựng niềm tin và khẳng định vị thế. Khi hạ tầng truyền thông đã sẵn sàng cho những tiêu chuẩn quốc tế, đây chính là thời điểm để các doanh nghiệp nội địa và đa quốc gia tận dụng "đòn bẩy ánh sáng" này để vươn tới những mục tiêu tăng trưởng mới.

Bích Đào