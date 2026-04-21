Tổng thống và phu nhân bắt đầu chuyến thăm Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân.

Tham gia đoàn có: ông Bae Kyung Hoon, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông; ông Cho Hyun, Bộ trưởng Ngoại giao; ông Kim Jung Kwan, Bộ trưởng Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên; ông Kim Yun Duk, Bộ trưởng Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông; ông Wi Sung Lac, Chánh văn phòng An ninh Phủ Tổng thống; ông Kim Yong Beom, Chánh văn phòng Chính sách Phủ Tổng thống; ông Choi Young Sam, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam; ông Lee Kyu Youn, Trợ lý cấp cao của Tổng thống về Báo chí, Truyền thông; ông Ha Jung Woo, Trợ lý cấp cao của Tổng thống về Hoạch định chính sách tương lai Trí tuệ nhân tạo; ông Choi Hee Deok, Trợ lý Tổng thống về Chính sách Đối ngoại; bà Kang Kum Sil, Đại sứ Biến đổi khí hậu và Môi trường.

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải chào đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân

Đón Tổng thống và phu nhân cùng đoàn tại sân bay có: Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng; Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ; đại diện cục, vụ Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Ngoại giao.

Ngày mai, Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân sẽ dự lễ đón cấp nhà nước tại Phủ Chủ tịch do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân chủ trì. Hai lãnh đạo dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước hội đàm, chứng kiến ký kết văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí chung.

Tổng thống Lee Jae Myung sẽ có các cuộc gặp với Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và có nhiều hoạt động quan trọng khác trong 4 ngày của chuyến thăm.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và phu nhân Kim Hae Kyung bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước tới nay, sau khi được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2022. Đặc biệt, đây cũng là thời điểm Việt Nam vừa kiện toàn ban lãnh đạo Nhà nước sau bầu cử Quốc hội khóa 16, mở ra giai đoạn phát triển mới với những định hướng chiến lược dài hạn.

Việc Tổng thống Lee Jae Myung trở thành nguyên thủ nước ngoài đầu tiên thăm Việt Nam trong giai đoạn này mang ý nghĩa chính trị và biểu tượng rất quan trọng, thể hiện sự coi trọng cao của Hàn Quốc đối với Việt Nam, đồng thời phản ánh mức độ tin cậy và ưu tiên chiến lược trong quan hệ song phương.

Chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa chính trị, ngoại giao, mà còn có ý nghĩa kết nối tầm nhìn giữa hai bên trong giai đoạn mới, góp phần định hình khuôn khổ hợp tác dài hạn.

Đây là cơ hội để hai nước đồng bộ hóa chiến lược phát triển, đưa quan hệ chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, từ hợp tác truyền thống sang hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và an ninh kinh tế. Tinh thần của giai đoạn mới là: tin cậy cao hơn, hợp tác sâu hơn và gắn kết bền hơn.

Những con số ấn tượng trong hợp tác

Hàn Quốc là đối tác đầu tư số 1, thị trường cung cấp khách du lịch số 2, nước cung cấp ODA số 2, đối tác thương mại số 3, thị trường tiếp nhận lao động số 3 của Việt Nam.

Trong năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Hàn Quốc đạt 89,5 tỷ USD, tăng 9,6% so với năm 2024.

Trong 3 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam - Hàn Quốc đạt 26,9 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2025.

Việt Nam chủ yếu xuất khẩu các mặt hàng sản xuất của doanh nghiệp FDI (điện thoại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện). Ngược lại, Hàn Quốc cung cấp linh kiện, phụ kiện, máy móc thiết bị, nguyên vật liệu sản xuất.

Hai bên đang trao đổi các biện pháp cụ thể triển khai “Kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại 150 tỷ theo hướng cân bằng hơn vào năm 2030”.

Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong tổng số 154 quốc gia đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt 98,9 tỷ USD, với 10.447 dự án, chiếm hơn 23% tổng số dự án và 18% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam như công nghiệp chế biến chế tạo, công nghệ cao, điện tử, ô tô và phụ tùng ô tô, xây dựng, bất động sản. Số vốn đầu tư của Hàn Quốc tập trung tại Bắc Ninh, TPHCM, Hải Phòng, Đồng Nai, Thái Nguyên...

Việt Nam tiếp tục là đối tác ưu tiên hàng đầu của Hàn Quốc cung cấp vốn ODA (nhận khoảng 20% tổng viện trợ của Hàn Quốc). Tổng viện trợ của Hàn Quốc dành cho Việt Nam trong 5 năm gần đây đạt hơn 500 triệu đô la Mỹ trong đó 90% là vốn vay ODA và 10% là viện trợ không hoàn lại.

Theo Cục Xuất nhập cảnh Hàn Quốc, tính đến hết năm 2025, có gần 45.000 lao động của ta được Hàn Quốc tiếp nhận theo chương trình EPS, ngoài ra có 28.500 lao động thời vụ, 14.700 lao động tay nghề.

Hàn Quốc hiện là thị trường khách quốc tế lớn thứ hai của Việt Nam. Tính riêng trong năm 2025, lượng khách từ xứ sở Kim chi đạt 4,3 triệu lượt, chiếm 21% cơ cấu khách ngoại.

Tính đến hết năm 2025, cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc đã đạt con số khoảng 352.000 người, tăng 30.000 người so với cùng kỳ năm trước. Lực lượng du học sinh và lao động mỗi nhóm chiếm trên 100.000 người; cùng với đó là khoảng 100.000 gia đình đa văn hóa Việt - Hàn. Số còn lại thuộc diện hợp tác đầu tư, thăm thân và lao động ngắn hạn...

Hậu duệ dòng họ Lý Hoa Sơn và Lý Tinh Thiện ước khoảng 1.000 người; có khoảng 200.000 người Hàn Quốc đang sinh sống, kinh doanh tại Việt Nam, trong đó có khoảng 10.000 doanh nghiệp.