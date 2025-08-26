Carlo Ancelotti công bố danh sách đội tuyển Brazil với nhiều gương mặt mới cho giai đoạn cuối vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, gặp Chile và Bolivia.

Đây đơn thuần là những trận đấu để Ancelotti thử nghiệm, bởi Brazil đã chính thức giành vé dự World Cup 2026.

Neymar và Rodrygo vắng mặt là câu chuyện được quan tâm. Ảnh: EFE

Có rất nhiều câu hỏi liên quan đến sự vắng mặt của Neymar và Rodrygo, người vừa trở lại đá chính cho Real Madrid sau thời gian dài ngồi dự bị.

“Ý tưởng của đợt triệu tập này là để tôi tìm hiểu những cầu thủ mà mình chưa từng làm việc cùng. Dù đã biết họ ở khía cạnh kỹ thuật, tôi muốn biết thêm về những người có thể giúp ích cho đội tuyển”, Ancelotti cho biết.

Ông giải thích: “Những cầu thủ không có mặt lần này đã làm rất tốt trong đợt triệu tập trước và tôi xin cảm ơn.

Neymar vắng mặt vì gặp một vấn đề nhỏ trong tuần qua, chúng tôi không cần phải thử nghiệm cậu ấy.

Mọi người đều biết Neymar là ai. Chúng tôi cần cậu ấy trong trạng thái thể lực tốt nhất để có thể đóng góp tại World Cup.

Tôi rất quý Rodrygo, cậu ấy vừa có trận rất hay cho Real Madrid. Đó là trận đầu tiên sau một thời gian dài. Giờ đây cậu ấy cần thời gian để chuẩn bị tốt và trở lại đội tuyển.

Tiêu chí quan trọng nhất là thể trạng. Một cầu thủ lên tuyển phải đạt 100% thể lực”.

Ancelotti trong cuộc họp báo công bố danh sách Brazil. Ảnh: CBF

Khi được hỏi thêm về hai người, ông khẳng định chưa nói chuyện với ai: “Nếu họ muốn giải thích thì có thể gọi cho tôi. Rodrygo chắc chắn có số của tôi, còn Neymar thì tôi nghĩ cũng vậy”.

“Đội hình cần có bộ khung cố định với những cầu thủ rất quan trọng, từ đó tôi có thể bổ sung thêm những người khác có tiềm năng cho tương lai”, Ancelotti nói khi được hỏi về một số gương mặt mới.

HLV Ancelotti không triệu tập các cầu thủ Real Madrid, vì họ hầu như không có thời gian nghỉ trong mùa hè khi tham dự FIFA Club World Cup 2025.

Ngược lại, Raphinha được chọn để dẫn dắt hàng công vốn có nhiều nhân tố mới, trong đó nổi bật là Kaio Jorge – chân sút số một của giải VĐQG Brazil.