Nhà báo Italia - Gianluca Di Marzio tuyên bố, Napoli sẵn sàng đưa điều khoản mua bắt buộc vào hợp đồng mượn Rasmus Hojlund trị giá 39 triệu bảng Anh.

Điều khoản này liên quan đến số lần ra sân, số bàn thắng mà Hojlund ghi được ở môi trường mới, và liệu Napoli có được dự Champions League mùa tới hay không.

Hojlund chuẩn bị chia tay MU - Ảnh: Goal

Nếu thỏa thuận được thông qua, MU sẽ phải chịu khoản lỗ khổng lồ 33 triệu bảng, bởi từng rước Hojlund về từ Atalanta cách đây hai năm với mức phí 72 triệu bảng Anh.

Nguồn tin từ Italia cũng cho hay, cựu tiền vệ MU - Scott McTominay đã gọi điện thuyết phục Hojlund chuyển đến sân Diego Armando Maradona.

Tiền đạo Đan Mạch được xem là mục tiêu ưu tiên mà Napoli nhắm đến, sau khi Lukaku dính chấn thương nghiêm trọng, phải nghỉ thi đấu đến cuối năm.

Hojlund chưa thi đấu phút nào cho Quỷ đỏ mùa này bởi CLB đang cố gắng đẩy anh đi trước khi phiên chợ hè đóng lại.

Nguồn tin từ MU cho hay, Hojlund được khen ngợi nhờ "thái độ trưởng thành" trong bối cảnh câu chuyện chuyển nhượng đang diễn ra.

Tiền đạo người Đan Mạch vẫn tập luyện chăm chỉ trong lúc kiên nhẫn chờ đợi thộng thái chính thức từ phía Napoli.