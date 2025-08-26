Với đội hình vượt trội và sự hưng phấn của dàn sao, Inter sớm áp đặt thế trận và cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỷ số ở phút 18, khi trung vệ Bastoni bật cao đánh đầu chuẩn xác từ quả phạt góc của Barella.

Tiền đạo Thuram lập cú đúp - Ảnh: Inter

Đến cuối hiệp một, lợi thế tiếp tục được nhân đôi với pha dứt điểm quyết đoán của Thuram trong góc hẹp. Bước sang hiệp hai, Inter càng chơi càng bùng nổ.

Phút 52, Lautaro Martinez lập công nâng tỷ số lên 3-0, trước khi Thuram hoàn tất cú đúp với bàn thắng thứ tư ở phút 62.

Chưa dừng lại, phút 72, Lautaro kiến tạo tinh tế để Bonny ghi bàn ấn định chiến thắng 5-0, khép lại ngày thi đấu hoàn hảo.

Đội trưởng Lautaro Martinez cũng tỏa sáng với một bàn thắng cùng pha kiến tạo - Ảnh: Inter

Kết quả này không chỉ giúp Inter giành trọn 3 điểm, mà còn vươn lên ngôi đầu bảng Serie A nhờ hiệu số vượt trội (+5), nhỉnh hơn đương kim vô địch Napoli (+2).

Đây cũng là lời khẳng định mạnh mẽ dành cho tân HLV Cristian Chivu, người từng nhận nhiều hoài nghi khi tiếp quản ghế nóng hồi đầu hè. Chiến thắng đậm đà trước Torino rõ ràng là cú hích tinh thần quan trọng để Inter Milan hướng tới mục tiêu Scudetto mùa này.

Đội hình thi đấu Inter vs Torino

Inter Milan: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro Martinez, Thuram

Torino: Israel, Valentino Lazaro, Coco, Masina, Biraghi, Casadei, Ilkhan, Gineitis, Ngonge, Simeone, Vlasic