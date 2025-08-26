GzOSPVNXUAAkzqh.jpg
Cầu thủ hai đội nhập cuộc đầy quyết tâm
GzOJ5dXXsAAyxTs.jpg
Newcastle thi đấu có phần lấn lướt hơn, nhưng Gordon liên tục bỏ lỡ cơ hội
GzONsADW4AAh3px.jpg
Phút 35, Gravenberch bất ngờ nã pháo từ khoảng cách chừng 25m mở tỷ số
GzOMwImWYAA0juI.jpg
GzONsAKXIAA9lRd.jpg
Tiền vệ Hà Lan ăn mừng giàu cảm xúc
GzOOo72W4AAS9Zc.jpeg
Khoảng thời gian bù giờ hiệp một, Anthony Gordon bị đuổi khỏi sân vì phạm lỗi nguy hiểm với Van Dijk
GzOO5WBWoAApRhS.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Liverpool
GzOT5YEWwAAwTGv.jpg
Sang hiệp hai, Ekitike nhân đôi cách biệt
GzOUjXMWQAAa0Qh.jpg
Tiền đạo người Pháp tỏ ra rất có duyên ghi bàn ở sân chơi Premier League
GzOVsKJXQAAo_03.jpg
Phút 57, Guimaraes rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 từ pha đánh đầu
GzOc5xsWsAE ZyB.jpg
Gần cuối trận, Osula băng xuống gỡ hòa 2-2 cho Newcastle trong cảnh thiếu người
GzOeHI6WIAA9M0O.jpg
Niềm vui sướng của các cầu thủ Newcastle
GzOgxKdbMAA1TJJ.jpg
Đến phút bù giờ thứ 10 hiệp hai, tận dụng sơ hở dưới hàng thủ Newcastle, tài năng 16 tuổi vừa vào sân thay người Ngumoha dứt điểm kỹ thuật ghi bàn thứ 3 cho Liverpool
GzOgv15WYAAQYGd.jpg
Ngumoha ăn mừng cực kỳ phấn khích với pha lập công đầu tiên ở Ngoại hạng Anh
GzOg3CCWUAErQHy.jpeg
Liverpool giành chiến thắng siêu kịch tính

Nguồn ảnh: ESPN, LFC, NUFC, Premier League, BR Football

Kết quả
Vòng 2
23/08/2025 02:00:00 West Ham 1 - 5 Chelsea
23/08/2025 18:30:00 Manchester City 0 - 2 Tottenham
23/08/2025 21:00:00 Bournemouth 1 - 0 Wolves
23/08/2025 21:00:00 Brentford 1 - 0 Aston Villa
23/08/2025 21:00:00 Burnley 2 - 0 Sunderland
23/08/2025 23:30:00 Arsenal 5 - 0 Leeds
24/08/2025 20:00:00 Crystal Palace 1 - 1 Nottingham Forest
24/08/2025 20:00:00 Everton 2 - 0 Brighton
24/08/2025 22:30:00 Fulham 1 - 1 Manchester United
26/08/2025 02:00:00 Newcastle 2 - 3 Liverpool