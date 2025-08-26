Chelsea đang tìm cách khôn ngoan để có được Garnacho, cầu thủ mà MU họ đã liên hệ chuyển nhượng suốt mùa hè.
|Kết quả
|Vòng 2
|23/08/2025 02:00:00
|West Ham 1 - 5 Chelsea
|23/08/2025 18:30:00
|Manchester City 0 - 2 Tottenham
|23/08/2025 21:00:00
|Bournemouth 1 - 0 Wolves
|23/08/2025 21:00:00
|Brentford 1 - 0 Aston Villa
|23/08/2025 21:00:00
|Burnley 2 - 0 Sunderland
|23/08/2025 23:30:00
|Arsenal 5 - 0 Leeds
|24/08/2025 20:00:00
|Crystal Palace 1 - 1 Nottingham Forest
|24/08/2025 20:00:00
|Everton 2 - 0 Brighton
|24/08/2025 22:30:00
|Fulham 1 - 1 Manchester United
|26/08/2025 02:00:00
|Newcastle 2 - 3 Liverpool
Tin tức về chuyển nhượng 25/8: MU sẵn sàng bán Casemiro, Gigio Donnarumma đồng ý về Man City, Xabi Alonso xác nhận giữ Rodrygo.
Người hâm mộ Quỷ đỏ đang đòi sa thải HLV Ruben Amorim vì ông liên tục "nhốt" tài năng trẻ Kobbie Mainoo trên ghế dự bị.
Xabi Alonso gây ‘náo loạn’ với đội hình xuất phát Real Madrid 3-0 Oviedo, với Vinicius, Trent Alexander-Arnold,… bị đẩy lên ghế dự bị, Rodrygo và Carvajal trở lại.
Bruno Fernandes bị tâm lý sau cú ‘va’ với trọng tài, nói lý do đá hỏng quả 11m trận hòa MU 1-1 Fulham, vòng 2 Ngoại hạng Anh.