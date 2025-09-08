Bạn muốn hẹn hò tập 1140:

Tập 140 chương trình Bạn muốn hẹn hò mang đến câu chuyện thú vị khi bạn trai Hồ Sỹ Cường (41 tuổi, điều phối xe công nghệ, sống tại Đà Nẵng) run đến mức lắp bắp trước bạn gái. Mẹ anh phải ra tay ''giải cứu'' bằng một tiết mục hát ngọt ngào khiến cả trường quay vỗ tay rần rần.

Anh Sỹ Cường yêu thích nấu ăn, xem phim, đọc báo và đam mê võ thuật. Khi nóng giận, anh thường ra biển ngồi để lấy lại bình tĩnh. Trong chuyện tình cảm, anh Cường từng trải qua 3 mối tình.

Điều đặc biệt, cả 3 người phụ nữ anh yêu đều đã có gia đình. Khi biết sự thật, anh lập tức chia tay. Với anh, tiêu chí chọn bạn gái không nằm ở ngoại hình hay điều kiện kinh tế mà ở sự quan tâm, chia sẻ, yêu thương và tôn trọng lẫn nhau.

Chị Thảo Trang dễ thương tại chương trình mai mối. Ảnh chụp màn hình chương trình

Đàng gái là Mai Thị Thảo Trang (35 tuổi, quản lý kho tại công ty gia đình ở TPHCM) được khán giả khen dễ thương. Chị Trang tự nhận mình hiền lành, ít giao tiếp, thích sống khép kín. Khi nghe đàng trai tâm sự, chị cho rằng anh đã đáp ứng được tiêu chí quan trọng nhất của mình là cần một người đàn ông hiền lành.

Mẹ của anh Sỹ Cường cũng nhanh chóng bày tỏ ấn tượng tốt đẹp với chị Trang, cho rằng chị rất phù hợp với con trai và mong cả hai cho nhau cơ hội.

Tuy nhiên, khi đối diện trực tiếp với bạn gái, anh Sỹ Cường lại quá hồi hộp. Anh run và không nói thành lời. Nắm tay chị Trang, anh chỉ thốt lên: “Tay em rất ấm”, rồi khẳng định mình vẫn có thể trò chuyện dù rất run. Khi MC đề nghị hát tặng bạn gái, anh thú nhận “em không biết hát”. Ngay lập tức, mẹ anh đứng dậy hát thay con, tạo nên không khí vui nhộn.

Suốt cuộc trò chuyện, anh Cường liên tục lau mồ hôi, không dám nhìn thẳng vào mắt chị Trang, đến mức MC Ngọc Lan phải liên tục nhắc nhở. Trái lại, chị Trang chủ động bày tỏ tình cảm: “Khi chưa mở rào, mới nghe giọng anh, em đã cảm nhận rằng anh rất hiền, hợp với tiêu chí của em. Khi mở rào ra, cảm xúc ấy vượt mong đợi của em”.

Đàng trai nói lắp bắp vì quá run. Ảnh chụp màn hình chương trình

Đáp lại, anh Sỹ Cường, dù vã mồ hôi, vẫn gắng bày tỏ: “Anh thấy em vui vẻ, ấm áp, hòa đồng. Anh muốn hỏi em, em quan niệm tình yêu cần điều gì?”. Chị Trang thẳng thắn trả lời: “Em đề cao sự chung thủy. Khi có vấn đề, em mong cả hai cùng tìm cách giải quyết chứ không phải tìm lý do. Nếu chúng ta có khúc mắc, hãy cùng nhau chia sẻ để đi xa hơn nữa”.

Khi hỏi bạn gái có ngại yêu xa không, đàng trai phải hít thở sâu mới nói thành lời. Chị Trang khẳng định không ngại và thừa nhận “rất có cảm tình” với anh. Tuy nhiên, chị cũng nhấn mạnh cần thêm thời gian để kiểm chứng sự phù hợp, đồng thời mong anh Cường chủ động trong tình cảm chứ không thể để mối quan hệ một chiều.

Câu trả lời “Em muốn sống với anh nên sống ở đâu cũng được” chị Trang được đàng trai hỏi về nơi ở trong tương lai khiến cả trường quay xúc động. Cuối cùng, sau 3 tiếng đếm của MC, cả hai cùng bấm nút hẹn hò.

Cặp đôi bấm nút hẹn hò. Ảnh chụp màn hình chương trình

Khác với thông lệ, lần này không phải chàng trai chủ động hôn bạn gái mà chính chị Thảo Trang đã đặt nụ hôn lên má khiến anh Sỹ Cường bối rối thốt lên với MC Ngọc Lan: “Em suýt xỉu chị ơi”. Sự dễ thương và chân thành của cặp đôi nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả.

Kết thúc chương trình, MC gửi lời chúc cặp đôi sớm báo tin vui trong tương lai.