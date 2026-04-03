Anh Đào từng tham gia các phim Lối về miền hoa đến Không giới hạn, Lằn ranh, Gặp em ngày nắng...

Nữ diễn viên sinh năm 1996 chứng minh đôi khi sự mộc mạc lại chính là đòn bẩy mạnh mẽ nhất để chạm đến trái tim khán giả.

Phía sau chiếc mũ sale 49 nghìn đồng và tạo hình con nhà nghèo viral

Khán giả theo dõi bộ phim Không giới hạn hẳn không thể quên hình ảnh cô nàng Khánh Linh với phong cách thời trang có phần lập dị: chiếc mũ bẻ ngược và những bộ trang phục bụi bặm của một cô gái vùng biển.

Nữ diễn viên kể khi nhận vai được ê-kíp cảnh báo trước là nhân vật này rất nghèo, không có tiền mua đồ đẹp. Thậm chí, Khánh Linh còn là nhân vật duy nhất không có lấy một bối cảnh nhà cửa tử tế, suốt ngày chỉ lang thang khắp làng chài.

Diễn viên Anh Đào trong phim "Không giới hạn".

Anh Đào đã lặn lội ra chợ đồ cũ, tự mình lựa chọn từng món đồ để định hình nên tính cách cho nhân vật. Đặc biệt nhất là chiếc mũ bẻ vành – món đồ mà cô mua được trong một đợt giảm giá chỉ 49.000 đồng tại trung tâm thương mại. Ban đầu, đó chỉ là phương án dự phòng để che nắng ở vùng biển Quảng Ninh, nhưng sự kết hợp ngẫu hứng ấy lại tạo nên một thương hiệu Khánh Linh không lẫn vào đâu được.

Diễn viên Anh Đào chia sẻ khoảnh khắc cô bước ra với đầy đủ bộ combo quần áo của nhân vật, cả đoàn phim đã phải thốt lên là "đây đúng là Khánh Linh rồi". Cô hạnh phúc vì khi định hình đúng nhân vật và cũng tin mình là người con gái làng chài đó. Sự chân thành và nỗ lực tự thân ấy đã biến một vai diễn phụ trở nên sống động, khiến khán giả mỗi khi thấy chiếc mũ bẻ ngược là nhận ra ngay cô nàng Khánh Linh lém lỉnh nhưng đầy tình cảm.

Phao cứu sinh mang tên Vũ Minh Trí và ngã rẽ định mệnh

Nhìn vào sự nghiệp của Anh Đào hiện tại, ít ai hình dung được cô từng có thời điểm muốn bỏ nghề vì bế tắc. Sinh ra trong một gia đình vốn định hướng con cái theo những nghề nghiệp ổn định như giáo viên hay bác sĩ, Anh Đào từng thi vào ngành sư phạm mầm non để chiều lòng mẹ. Việc cô đỗ vào Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội hoàn toàn là một sự tình cờ, một cuộc thử sức không chuẩn bị trước.

Anh Đào trong phim "Lối về miền hoa".

Tuy nhiên, hào quang của nghề diễn không đến sớm. Sau khi tốt nghiệp, Anh Đào rơi vào khoảng thời gian thất nghiệp dài. Áp lực từ những lời hỏi thăm của hàng xóm ở quê về thu nhập của một diễn viên khiến cô không dám ra khỏi nhà. Cô tâm sự bản thân từng rơi vào trạng thái cách ly xã hội vì sợ phải đối diện với thực tế nghèo khó và tương lai mờ mịt của mình. Đúng vào lúc Anh Đào định từ bỏ để tìm một công việc khác, đạo diễn Vũ Minh Trí đã xuất hiện như một vị cứu tinh với dự án Lối về miền hoa.

Vai chính đầu tay ấy không chỉ là một cơ hội công việc mà còn là bước ngoặt thay đổi hoàn toàn cuộc đời Anh Đào. Từ một người không ai biết tới, cô trở thành niềm tự hào của gia đình, làng xóm tại quê nhà Bắc Giang. Nữ diễn viên bộc bạch nếu không có sự tin tưởng của đạo diễn Vũ Minh Trí và sau này là đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu, có lẽ công chúng đã không thấy một Anh Đào tràn đầy năng lượng trên màn ảnh như hiện nay. Cô gọi đó là một sự may mắn kỳ diệu khi đã có thể ngoi lên mặt nước đúng lúc tưởng như sắp chìm hẳn.

Anh Đào chia sẻ về những ngày tháng khó khăn:

"Đào yêu của Tuấn" và cú hạ cánh an toàn trong tình yêu

Một trong những điều khiến khán giả yêu mến Anh Đào không chỉ là diễn xuất mà còn là cuộc hôn nhân viên mãn với nam diễn viên Anh Tuấn. Khác với nhiều nghệ sĩ chọn cách giữ kín đời tư, cặp đôi thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường qua fanpage Đào yêu của Tuấn.

Vợ chồng Anh Tuấn - Anh Đào.

Anh Đào khẳng định việc chia sẻ cuộc sống cá nhân không phải để làm màu hay xây dựng hình ảnh mà đơn giản là để lưu giữ những kỷ niệm đẹp. Cô quan niệm cuộc đời chỉ có mấy chục năm nên lúc nào cũng phải trân trọng lẫn nhau, không được thờ ơ hay hời hợt. Chính những đoạn clip vui vẻ, đời thường đó là liều thuốc tinh thần giúp cả 2 cùng vượt qua những lúc trục trặc trong tình cảm.

Trong Sao check, khi được hỏi về việc đóng cặp với các nam thần VFC trước mặt chồng, Anh Đào cười đáp không hề thấy ngại. Cô nhấn mạnh sự thấu hiểu giữa 2 người cùng nghề là một lợi thế lớn. Bố mẹ chồng cô cũng là những người có tư duy hiện đại, luôn ủng hộ con dâu hết mình. Đối với Anh Đào, sự cân bằng giữa sự nghiệp thăng hoa và một hậu phương vững chắc chính là "cú hạ cánh" thành công nhất của một người phụ nữ.

Nữ diễn viên cũng hứa với khán giả rằng cô sẽ luôn làm nghề bằng sự chân thành, tử tế nhất và tuyệt đối không bao giờ cho phép mình cẩu thả với bất kỳ vai diễn nào. Cô xúc động cho hay bản thân mong muốn những người yêu mến mình sẽ cảm thấy tự hào về cô, giống như cách mà gia đình đang tự hào về cô.

Minh Phi

Ảnh: Tư liệu