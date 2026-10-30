Hùng Việt và Hùng Thắng cùng tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, sau đó đi du học tại Đức rồi trở về làm giảng viên tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Dù hành trình học tập và làm việc có nhiều điểm tương đồng, hai anh em vẫn chọn những hướng đi riêng.

3 thế hệ cùng học Đại học Bách khoa

Anh Nguyễn Hùng Việt và Nguyễn Hùng Thắng (sinh năm 1991) sinh ra trong gia đình có truyền thống gắn bó với lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Ông ngoại hai anh từng là sinh viên khóa 2 của Đại học Bách Khoa khi mới 16 tuổi, sau đó được giữ lại giảng dạy tại khoa Toán - Tin.

Bố và người bác sinh đôi cũng tiếp bước, trở thành sinh viên ngành Kỹ thuật vô tuyến của trường vào năm 1977.

Đến thế hệ của anh Việt và Thắng, cả hai cũng chọn theo học tại ngôi trường này. “Qua những câu chuyện của các thế hệ đi trước, việc thi vào ngôi trường này gần như trở thành lựa chọn tự nhiên của cả hai anh em”, anh Việt chia sẻ.

Anh Hùng Việt (bên trái) và Hùng Thắng (bên phải). Ảnh: NVCC

Thời điểm ấy, Công nghệ thông tin và Điện tử viễn thông là hai ngành “hot”, có điểm chuẩn cao nhất, nhì vào trường. Anh Việt chọn theo học Công nghệ thông tin, còn anh Thắng học ngành Điện tử viễn thông.

Dù khác chuyên ngành, cả hai vẫn hỗ trợ nhau trong học tập. Theo anh Việt, gia đình chưa bao giờ tạo áp lực buộc hai anh em phải đạt thành tích như nhau. Việc có một người đồng hành cùng tuổi giúp cả hai chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống.

Sau khi tốt nghiệp đại học, năm 2015, anh Việt sang Đức học thạc sĩ ngành Trí tuệ nhân tạo và robot tại Đại học Kỹ thuật Munich. Trong khi đó, anh Thắng đi làm tại Việt Nam.

Hai anh Việt, Thắng chụp cùng ông ngoại, bố và bác - cũng là anh em sinh đôi. Ảnh: NVCC

Trong thời gian ở Đức, anh Việt thường chia sẻ với em trai về tiềm năng của AI và công nghệ thông tin. Khi ấy, AI còn chưa phổ biến tại Việt Nam, tài liệu tiếng Việt về lĩnh vực này còn khá hạn chế.

Những câu chuyện từ anh trai khiến anh Thắng bắt đầu nghiêm túc tìm hiểu về lĩnh vực này. Sau khoảng 2,5 năm kể từ khi anh Việt sang Đức, anh Thắng quyết định lên đường du học, theo đuổi bậc thạc sĩ Khoa học máy tính tại Đại học Bauhaus Weimar.

Có anh trai đi trước, anh Thắng nhận được nhiều hỗ trợ trong quá trình học tập. Anh Việt chia sẻ kinh nghiệm, giúp em trai làm quen với môi trường mới, hỗ trợ cả những vấn đề liên quan đến tài chính.

“Đi sau, mình cũng tránh được một phần khó khăn mà người đi trước đã trải qua. Anh Việt có kinh nghiệm nên hỗ trợ mình rất nhiều. Đến năm thứ hai, mình có thể vừa học, vừa đi làm để tích lũy kinh nghiệm”, anh Thắng kể.

Cùng trở về Việt Nam làm giảng viên

Sau 10 năm sinh sống và làm việc tại Đức, cả hai nhen nhóm ý định về nước. Anh Việt cân nhắc việc trở về vì mong muốn được chia sẻ kiến thức AI với người học Việt Nam.

Từng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm tài liệu trong lĩnh vực này, năm 2022, anh Việt lập một kênh YouTube chia sẻ các nội dung về AI, học máy và học sâu. Không ngờ, những nội dung anh đăng tải nhận được nhiều sự quan tâm.

Được nhiều người động viên mở lớp học trực tuyến, anh Việt quyết thử sức với lĩnh vực mới. Tiếp xúc với những người trẻ, anh nhận ra mình muốn gắn bó với công việc giảng dạy. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng khiến anh quyết định trở về Việt Nam, dù đang có công việc và mức thu nhập tương đối tốt tại Đức.

Bước ngoặt đến khi hai anh em được mời tham gia tọa đàm tại khoa Công nghệ thông tin, Đại học Kinh tế Quốc dân với vai trò diễn giả. Ấn tượng với sinh viên năng động, có nền tảng kiến thức tốt và môi trường làm việc tại khoa, cả hai bắt đầu tìm hiểu cơ hội tuyển dụng giảng viên.

Tháng 8/2025, anh Việt và anh Thắng cùng nộp hồ sơ và đều trúng tuyển.

“Đến nay, sau một năm làm việc ở Đại học Kinh tế Quốc dân, mình thấy quyết định trở về là đúng đắn”, anh Việt chia sẻ.

Theo anh, kinh nghiệm làm việc tại doanh nghiệp ở Đức giúp hai anh em có thêm góc nhìn thực tế khi giảng dạy. Nhờ đó, cả hai có thể chia sẻ kinh nghiệm để sinh viên hiểu hơn về việc ứng dụng kiến thức vào thực tiễn.

Gia đình có truyền thống gắn bó với lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Ảnh: NVCC

Việc hai anh em sinh đôi cùng làm việc tại một khoa đôi khi cũng gặp tình huống “dở khóc dở cười”. Vì thường mặc quần áo giống nhau, cả hai thường bị sinh viên… nhận nhầm thầy.

“Có lần mình đang đi ở sảnh, một sinh viên tới chào thầy rất tự nhiên, nhưng mình thấy lạ vì chưa gặp bạn ấy bao giờ. Hóa ra, đó lại là sinh viên của em trai mình”, anh Việt kể.

Dù cùng làm giảng viên tại một khoa và có nhiều điểm chung về chuyên môn, hai anh em vẫn muốn phát triển theo những hướng riêng.

Anh Việt dự định tập trung vào lập trình, học máy và AI theo hướng bài bản, dành cho những người muốn tìm hiểu chuyên sâu. Trong khi đó, anh Thắng hướng đến việc đưa kiến thức AI đến gần hơn với nhiều đối tượng, giúp người học dễ tiếp cận và ứng dụng vào thực tế.

“Đồng hành không có nghĩa là phải đi chung một con đường. Vì thế, cả hai vẫn từng bước xây dựng hướng đi riêng, đồng thời tiếp tục hỗ trợ nhau trong công việc và cuộc sống”, anh Thắng chia sẻ.