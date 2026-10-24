Với tổng điểm xét tuyển 29,99/30, Hằng từng là nữ sinh duy nhất ở các tỉnh miền núi phía Bắc trúng tuyển vào Học viện An ninh nhân dân bằng tổ hợp A01. 5 năm sau, cô gái Lạng Sơn tốt nghiệp thủ khoa tại ngôi trường này.

Thiếu úy Lương Nguyệt Hằng, sinh năm 2003, là một trong gần 100 thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp tại các trường đại học trên địa bàn Hà Nội, được vinh danh vào tháng 11 tới đây.

Cô gái dân tộc Nùng, quê Lạng Sơn, theo học chuyên ngành Trinh sát Bảo vệ an ninh nội bộ, tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân với GPA 3.52/4.

“Kết quả này vượt ngoài mong đợi, bởi khi vào trường, em chỉ đặt mục tiêu cố gắng hết sức có thể”, Hằng nói.

Nữ sinh chuyên Lý chọn ngành Trinh sát an ninh

Hằng vốn là cựu học sinh chuyên Lý của Trường THPT Chuyên Chu Văn An (Lạng Sơn). Bố mẹ Hằng đều là giáo viên, không có ai làm trong ngành. Dù vậy, qua tìm hiểu, Hằng yêu thích môi trường công an và mong muốn được khoác lên mình bộ quân phục. Vì thế, nữ sinh đã đặt nguyện vọng 1 vào Học viện An ninh nhân dân.

Năm 2021, Hằng trúng tuyển vào trường với điểm xét tuyển 29,99/30. Cô cũng trở thành nữ sinh duy nhất ở khu vực miền núi phía Bắc trúng tuyển bằng tổ hợp A01 (Toán, Lý, Anh).

Thiếu úy Lương Nguyệt Hằng. Ảnh: NVCC

Những ngày đầu ở Học viện An ninh nhân dân, Hằng nhận ra môi trường học tập khác nhiều so với thời phổ thông. Bên cạnh kiến thức chuyên ngành, sinh viên phải rèn luyện sức khỏe, thường xuyên cập nhật thông tin thời sự, chính trị trong nước và quốc tế.

Trước khi bước vào chương trình học chính khóa, Hằng tham gia đợt huấn luyện kéo dài 5 tháng tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an. Nữ sinh phải trải qua nhiều nội dung như điều lệnh, quân sự, võ thuật, bơi lội và rèn luyện thể lực trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Hằng vẫn nhớ như in những buổi tập bơi giữa mùa đông, khi nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 13 độ C hay những ngày nắng gắt phải tập võ giữa thao trường.

Trong đợt dịch Covid-19, khi một nửa đại đội nhiễm bệnh, trong đó có Hằng, dù rất mệt nhưng sinh viên vẫn phải tiếp tục tập luyện để đảm bảo tiến độ huấn luyện.

“Dù ban đầu bỡ ngỡ, em cũng dần quen với môi trường kỷ luật và nghiêm khắc này”, Hằng nhớ lại.

Giành loạt bằng khen của Học viện

Sau đợt huấn luyện, trở về Học viện, Hằng bắt đầu với các chương trình chuyên ngành. Đó cũng là khoảng thời gian căng thẳng nhất bởi lượng kiến thức lớn, đòi hỏi người học phải biết hệ thống và tự nghiên cứu thay vì chỉ ghi nhớ nội dung được giảng trên lớp.

“Lúc đầu, vì chưa quen phương pháp và khối lượng học, kết quả học tập năm đầu của em chưa tốt”, Hằng kể.

Nhờ sự hướng dẫn của các anh chị khóa trên, Hằng học cách đọc tài liệu, chọn lọc thông tin và ghi chép cẩn thận những nội dung chuyên ngành tìm được trên thư viện vào một cuốn sổ tay. Nữ sinh lên thư viện mỗi ngày, thường 1-2 tiếng buổi tối sau giờ điểm danh, để tiếp tục nghiên cứu.

“Sau một thời gian, em hiểu rằng muốn học tốt thì không thể chỉ phụ thuộc vào bài giảng. Mình phải chủ động đọc, tìm hiểu và tự tổng hợp kiến thức”, cô chia sẻ.

Hằng tốt nghiệp thủ khoa Học viện An ninh nhân dân năm 2026. Ảnh: NVCC

Để tăng khả năng tư duy, Hằng còn tham gia nghiên cứu khoa học và từng giành giải nhất cấp học viện. Nữ sinh cũng tích cực tham gia các hoạt động phong trào, giao lưu nghệ thuật quần chúng.

Những hoạt động này giúp Hằng có thêm trải nghiệm ngoài giảng đường, đồng thời duy trì sự năng động trong môi trường học tập có tính kỷ luật cao.

Nhờ đó, trong 5 năm học, Hằng đã được trao tặng hơn 20 bằng khen, giấy khen từ Giám đốc Học viện, Tư lệnh Cảnh sát cơ động...

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Trinh sát Bảo vệ an ninh nội bộ, Hằng được phân công công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an theo nguyện vọng.

“Hành trình phía trước đòi hỏi em phải tiếp tục học tập, nghiên cứu để đáp ứng yêu cầu công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Hằng chia sẻ.